В театре "АпАРТе" покажут Rock’n’Roll-мистерию "Дверь"

Фото: aparte.ru

В театре "АпАРТе" состоится премьера рок-оперы по пьесе поэтессы Маргариты Белой "Дверь для принца". Музыку написали рокеры из Лиепаи (Латвия) – Айнар Вирга, Эмил Дрейблатс, Виктор Бокс, Роберт Динтерс, Эдгар Силацерпс, Кристап Судмалис. Главная тема, разрывающая души поколения – трагическая судьба рок-музыкантов, людей, которые ходят по краю восприятия, ощущения и чувствования, и иногда срываются с этого края. В спектакле участвуют рок-группа Fondarium, Виктория Янчевская и Александр Исаков (Танцевальная компания "Ятеатр").

Маргарита Белая – для m24.ru: "Мы хотели сказать молодым людям: один глупый шаг – и даже гений может непоправимо развалить свою личность, судьбу, жизнь. Уж сколько их упало в эту бездну! Не лезь в нее сам и останови тех, кто рядом. И обществу тоже попытаться сказать: миллионы наркоманов, от которых вы отворачиваетесь как от прокаженных – это ваши граждане, это ваши дети! Помогать трудно, да, ужасно трудно, гораздо труднее, чем спрятать голову в песок и ничего не видеть. А вы не прячьтесь! Сражайтесь за каждого. Об этом наш спектакль. Мне кажется важным, что спектакль, обращенный к молодежи, поставили и играют тоже молодые люди. Всем – и режиссеру, и художнику, и актерам – меньше тридцати. Надеюсь, их услышат. А музыкальная сторона спектакля – это приношение рок-н-роллу 70-х. Старому доброму року, лучше которого пока никто ничего не придумал!"

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=27WAfy9Xtwo&feature=youtu.be]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Sigrid Mann

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=kJmkpL4pLiM&feature=youtu.be]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Sigrid Mann