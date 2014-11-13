Форма поиска по сайту

13 ноября 2014, 13:20

Культура

Документальную драму о преступлении и прощении покажут в театре "Практика"

Фото: praktikatheatre.ru

В декабре в театре "Практика" представят премьеру спектакля BLACK & SIMPSON. Зрителей ждет документальная драма на основе реальной истории, которую режиссер Казимир Лиске услышал по американскому радио.

Лиске разыскал героев этой истории, а затем поставил спектакль. На сцене – два человека. С дочерью одного из них произошла страшная трагедия. Второй герой – убийца, отбывающих срок в тюрьме. В течение долгих 15 лет мужчины ведут переписку.

"Это диалог о прощении, который десятилетиями рождался из переписки двух совершенно чужих друг другу людей. Гектор Блэк, который трагически потерял свою любимую дочь. И Айван Симпсон – пожизненно осужденный за убийство дочери Гектора Блэка", – рассказал Лиске.

По словам режиссера, герои этой истории, через работу над болью меняют свой мир, свою повседневность и границы собственного "я".

В основе спектакля текст, написанный Гектором Блэком и Казимиром Лиске.

Роли исполняют Дмитрий Куличков и Дмитрий Брусникин.

Спектакль пройдут 18, 19 и 20 декабря.

Внимание: по техническим причинам премьера спектакля перенесена на апрель 2015 года

премьеры театральные постановки театр Практика

