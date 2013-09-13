Иван Вырыпаев: "Хочу завершить активную деятельность в искусстве"

Иван Вырыпаев. Фото: пресс-служба театра "Практика"

На днях театр "Практика" открыл девятый сезон. Корреспондент M24.ru заглянула в рабочий кабинет художественного руководителя Ивана Вырыпаева, чтобы узнать о грядущих премьерах и работе режиссера над фильмом "Спасение". Во время беседы Вырыпаев признался, что хочет покинуть пост худрука через три года и открыть собственную школу для актеров и режиссеров.

- Очередной сезон в "Практике" открылся премьерой спектакля "Красная Птица" польского режиссера Войтка Урбаньски. Какие еще проекты планируете реализовать в эти месяцы?

- Главное наше достижение – это "Грузинский вечер", который состоится 13 сентября. Будет звучать электронная музыка, мы представим современную грузинскую поэзию, драматургию. У нас есть какие-то культурные взаимообмены на уровне кино, телевидения, фестивалей. Но вот подобных вечеров не устраивалось уже много лет. Идея "Грузинского вечера" возникла после того, как я побывал в Тбилиси.

1 октября состоится премьерное выступление нашей группы "Сахар". 10 ноября представлю свой спектакль по произведению Кена Уилбера "Благодать и стойкость". Это удивительная книжка, которая помогает миллионам людей встать на ноги, решить внутренние конфликты. В данном сценическом проекте у нас очень хорошие партнеры – компания, которая организует благотворительную программу против рака груди и издатель Олег Вавилов.

У нас есть детский новогодний спектакль "Повесть о Петре и Февронии Муромских", который ставит Светлана Землякова. Часть монологов в нем на старославянском языке.

После Нового года поставим пьесу Игоря Симонова "Дознание". Это автор, с которым "Практика" работает много лет. Игорь пишет на острые социально-политические темы.

Премьера документального этнического спектакля "АЛАН-ГОА" пройдет в мае. В центре действия польская женщина, которая является потомком Чингисхана.

Плюс у нас снова будет День молодежи, открылся интегральный курс творческого развития, состоящий из менеджеров, режиссеров, актеров. Еще мы запускаем проект встреч с прогрессивными людьми. В течение часа они будут читать лекции. Первую проведет Андрей Кончаловский. Он будет говорить о русской ментальности. Очень хочу организовать лекцию по православной философии.

- "Сахар" открыл для вас возможность впервые попробовать себя в качестве музыканта. Поделитесь впечатлениями.

- С детства мечтал выступать в рок-группе. У меня есть слух, но нет голоса. "Сахар" воспринимаю с долей иронии. Но кроме шуток, мы дали уже три концерта и поняли, что проект востребованный. Это такой своеобразный спектакль со множеством тем, которые складываются в единое высказывание о современном обществе, так как я автор социальный.

- Иван, чем отличается "Практика" Боякова от "Практики" Вырыпаева?

- Нет "Практики" Боякова и "Практики" Вырыпаева . Есть театр с разработанным Эдуардом форматом, канонами, приоритетами и ценностями.



- Может быть, вам бы хотелось что-то поменять, но формат не позволяет?

- Хотелось бы, но не в творчестве. К сожалению, переменам препятствует законодательство, которое вяжет нас по рукам и ногам. Сейчас мы приравнены к досуговому учреждению, которое оказывает культурные услуги. Но это не соответствует специфике театра. На мой взгляд, городской театр сегодня – это очаг городской культуры. "Практика" как раз и представляет собой модель современного интегрального театра, работающего в разных направлениях: социальном, образовательном, художественном и духовном. У нас очень много проектов помимо спектаклей – занятия йогой, модернизация дальних районов в городе, социальная работа с детским домом. Я бы сделал все это гораздо интереснее, если бы у нас было более просторное помещение.

- Новая должность как-то повлияла на ваше творчество?

- У меня очень хорошая команда, которая берет всю тяжелую работу на себя. Но, конечно, времени на репетиции стало меньше. Пришлось свернуть некоторые проекты в Польше.

- По контракту обязанности худрука вы будете исполнять в течение трех лет. А что потом?

- Намерен больше не работать руководителем театра. У меня свои планы, не могу засиживаться. Дочка подрастает, поэтому я, наверное, уеду в Польшу. Боюсь, что если начнем делать новый проект или нам выделят помещение, то я просто не смогу все это бросить. В этом случае придется задержаться. Но думаю, что в следующем юбилейном сезоне мы представим департаменту культуры кандидатуру нового художественного руководителя "Практики".

- Почему вас так тянет в Польшу?

- Польский театр – это все-таки мировой бренд. Так получилось, что там мои пьесы стали ставить чаще. Потом я женился на польской актрисе. Но я никогда не переезжал в Польшу. Живу и здесь, и там.

- Вы актер и режиссер из региона. Переезд в большой город спровоцировало отсутствие карьерных перспектив?

- В Иркутске для меня работы нет. Я бы хотел поменять эту ситуацию. Лучше, когда люди не уезжают, а живут в своих городах. Но что же делать, если есть непреодолимое желание развиваться, а там, где живешь развития нет?

- Не появлялось желания вернуться в свой город?

- Я бы не уехал жить в регион, как Эдуард Бояков, который отправился в Воронеж. Пришлось бы все начинать сначала. Но я часто сотрудничаю с разными городами – привожу туда свои фильмы. Думаю, от нас было бы больше пользы, если бы мы помогали организовать театр наподобие "Практики". Потому что пока ты из Москвы – к тебе прислушиваются.

На периферии много интересных театров. Например, Омский. Проблема в том, что актер ощущает себя второплановым. На первом месте Москва. Это все вопрос политики. Если начать смещать акцент со столицы в регионы, то этот комплекс можно убрать.

Что касается режиссеров, то они постоянно ставят в регионах очень хорошие спектакли. Достойно делал это Петр Фоменко, Кама Гинкас.

- Иван, как относитесь к предложению чиновников внедрить в московских театрах цензуру?

- Они не знают, о чем говорят. Люди, не владеющие культурным контекстом, пытаются принимать законы и заходят не на свою территорию. Культура – это разные срезы нашего бытия. Нецензурные выражения – это тоже наша культура. Мат не порождает пошлость. Все зависит от того, как его использовать.

- А что вы сами себе запрещаете в творчестве?

- Есть понятие энергии. Я могу говорить красивые слова, от которых станет плохо. Могу выражаться матом, и это вас рассмешит. При этом ни в коем случае нельзя другому человеку причинить энергетический вред. Можешь говорить о чем угодно, но с твоего спектакля зритель должен уходить наполненный светом и любовью.

- Как вы отбираете пьесы для постановок?

- Раз в неделю в театре собирается координационный совет. Мы выносим свои проекты, обсуждаем их, защищаем. Задача театра – знакомить жителей города с разными видами сознания. Лично я стараюсь соблюдать баланс между политикой, культурой, наукой и социальными темами.

- Какая роль вам ближе: актера, музыканта или режиссера?

- Для меня главное в жизни не творчество, а самопознание. Драматургия – основная моя деятельность. Я драматург, который сейчас руководит театром, снимает фильмы, иногда выступает в какой-то группе.

- Преподавательской деятельностью сейчас занимаетесь?

- Да. У меня есть собственный метод театрального существования актера и режиссера. И после того, как я получу опыт художественного руководителя театра, хочу прекратить свою активность в искусстве. Буду меньше снимать. Или вообще перестану снимать и ставить, посвящу себя педагогике. Хочу открыть школу. Может быть, это будет центр на природе. В своей школе я бы также организовал обучение любителей. Прекрасно, когда люди занимаются театром. Самое главное понять, что все профессии творческие и не бросать работу бухгалтером, а учиться смотреть на нее через призму законов творческого развития.

- Киноманам стоит ждать от вас новую премьеру?

- Да, я приступил к работе над фильмом, который называется "Спасение". Его генеральный продюсером выступает киностудия имени Горького, а также "Валдайфильм". Это картина про католическую монашку, которая оказалась в Тибете, где проповедует христову веру. Первые съемки будут в Москве. В феврале собираемся ехать в Тибет. А в декабре 2014 года фильм должен быть готов.

- Ваша жена Каролина Грушка принимает участие в съемках?

- Играет главную роль.

- Иван, есть проекты, которыми вы гордитесь?

- Раньше думал, что я автор своих произведений. А сейчас понял, что никаких «моих» произведений не существует. Я человек, который может записать какую-то историю. У меня есть на нее авторские права. Но в целом она живет своей жизнью.

Когда-то очень переживал, что мои пьесы очень плохо ставят.

- Нет ни одной достойной работы?

- Понравилось, как болгарский режиссер поставил "Кислород" и "Сны".

- Что из себя представляет интегральный курс, о котором вы упомянули в начале беседы?

- Это обучение интегральному подходу к творчеству и бизнесу. На курсе 24 человека. Все они имеют опыт в искусстве. Преподавать будем я и специалист по интегральному методу Виктор Ширяев. Все это в итоге соединится в спектакль, которым откроется следующий сезон.

Алла Панасенко