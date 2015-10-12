Додин и Някрошюс показали москвичам новые спектакли

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

В эти выходные в Москве начался XI Международный театральный фестиваль "Сезон Станиславского". Он открылся двумя громкими премьерами. На сцене театра Et Cetera Лев Додин представил версию своего знаменитого спектакля "Братья и сестры", привезенного из Малого драматического театра Петербурга, а в РАМТе показали "Бориса Годунова" Национального драматического театра Литвы – его поставил хорошо известный в России режиссер Эймунтас Някрошюс. Корреспондент m24.ru побывал на репетициях обоих спектаклей и выяснил, чем именитые гости удивляли московскую публику.

Спектакль "Братья и сестры" – о послевоенной жизни забытой богом деревне на севере – одна из наиболее значимых и проверенных временем постановок Льва Додина. Шестичасовая сценическая дилогия по мотивам деревенской прозы советского писателя Федора Абрамова вот уже тридцать лет не покидает сцену МДТ. В апреле этого года, к 70-летию со дня окончания Великой Отечественной войны, Додин представил новую версию легендарного спектакля – с иным актерским составом, дополненную уникальными фрагментами из романов Абрамова, которые в советское время были вырезаны по цензурным соображениям.

"Я не вводил в спектакль с тридцатилетней историей новых исполнителей, – объяснил Додин. – Если бы это было так, мы бы смогли избежать многих опасностей. Перед молодыми актерами была поставлена физиологически невозможная задача – родить заново. Конечно, ребята много раз смотрели первую версию спектакля и очень трепетно к нему относились, хорошо его знали. Но я старался отвести их в другую сторону и объяснить, что не надо повторяться, надо использовать совсем другие возможности. Они другие, время другое, Абрамов другой. Рисунок спектакля полностью сохранился, но изменилась его внутренняя жизнь".

Лев Додин. Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Актриса Елизавета Боярская, исполнительница роли Варвары, считает прозу Абрамова не только актуальной, но и важной для современного российского театра: "Первый раз я увидела "Братья и сестры", когда училась на курсе у Льва Абрамовича в СПбГАТИ. И с тех пор, кажется, смотрела спектакль три или четыре раза. В юности он произвел на меня очень сильное эмоциональное впечатление: я сопереживала героям. Сейчас уже возникают более глубокие чувства – смотришь и ужасаешься, насколько все это становится актуальным с каждым днем. "Братья и сестры" – это спектакль про людей, которые страдали, воевали вопреки всему, он о чудовищных взаимоотношениях человека и власти, о том, как власть его пожирает и выжигает в нем все человеческое, а люди находят в себе силы улыбаться и жить дальше. Это спектакль про очень нелегкую судьбу предков, а не умильное воспоминание о доблестном прошлом наших дедов. "Братья и сестры" должны смотреть молодые зрители, собственно, для них мы его и поставили. Но я не считаю, что это новое прочтение, мы продолжаем спектакль, который шел на сцене МДТ в течение 30 лет, не хотим, чтобы он забывался, чтобы прошлое, показанное в спектакле, повторялось, становилось нашим настоящим".

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Как и тридцать лет назад, Додин начал репетиции спектакля с поездки на родину писателя, в село Веркола Архангельской области: в "Братьях и сестрах" Абрамов переименовал его в Пекашино. Четыре дня молодые артисты погружались в деревенский быт: ездили на сенокос и лесоповал, парились в бане, общались с местными жителями. До репетиций практически никто из актеров не пересекался на сцене МДТ, но за четыре дня, проведенных в северной экспедиции, стали почти настоящими братьями и сестрами. Несколько артистов, задействованных в прежней версии спектакля, появятся и в новой постановке. Так, актриса Наталья Акимова, ранее игравшая Лизавету, теперь исполняет роль матери Пряслиных. Как признается актриса, "не смогла уйти из деревни, в которой прожила тридцать лет".

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Остались прежними и декорации, выполненные известным художником Эдуардом Кочергиным. Действие, как и прежде, происходило на фоне стены-плота, сделанного из натуральных бревен. "Когда-то в деревнях под Питером разбирали избы, и мы взяли бревна, из которых впоследствии собрали этот плот для спектакля, – они наполнены энергией, жизнью. Замечательно, что эти декорации до сих пор работают на режиссуру Льва Абрамовича, и новым актерам в них все так же комфортно и ловко", – прокомментировал Кочергин.

Параллельно с показами в театре Et Cetera "Братьев и сестер" на сцене РАМТа состоялись гастроли Национального драматического театра Литвы – два вечера подряд здесь играли "Бориса Годунова". Режиссер Эймунтас Някрошюс не впервые обращается к этой исторической личности – десять лет назад во Флоренции он осуществил постановку одноименной оперы Мусоргского. Изначально "Бориса Годунова" планировали поставить в Москве, где Някрошюс уже давно любимый и желанный режиссер. Но из-за финансовых трудностей осуществить проект удалось только в Вильнюсе в мае этого года. О своем новом спектакле Някрошюс говорил не очень охотно, советовал публике увидеть все своими глазами: "Эта постановка не только про российскую историю, но и про польскую, литовскую. И все темы, которые поднимает в своей трагедии Пушкин, одинаково важны и современны".

Эймунтас Някрошюс. Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве спектакль шел на литовском языке с русскими субтитрами, хотя и без перевода пьеса Пушкина вполне узнаваема. В центре внимания Някрошюса – судьба человеческая: и самого Бориса Годунова, и всего народа, которые одинаково повинны в том, что происходит в стране. "Для нас Борис Годунов – это загадка, мы ставили спектакль и думали, какой он. Мне Годунов не кажется величественным, это скорее человек, который пытается выжить, понять что-то про себя и свой род", – рассказал исполнитель роли Юродивого Николки Повилас Будрюс.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Как и все спектакли Някрошюса, четырехчасовой "Борис Годунов" пронизан символами. На сцене царит полумрак, декораций немного: крутая лестница – стена Мавзолея, где на одной из плит выгравирована фамилия Юрия Гагарина, железная конструкция – уменьшенная копия сталинской высотки. Угадывать загадки режиссера приходится не только зрителям, но и самим артистам. Актриса Моника Вайчиюлуте, исполнившая роль Марины Мнишек, впервые играла в спектакле Някрошюса и назвала эту постановку своим самым необычным театральным опытом: "Мы репетировали восемь месяцев и, когда я спрашивала режиссера, каким он видит мою героиню, он не давал ответа. В спектаклях Някрошюса очень много символов, происхождение которых подчас непонятно и ему самому. Их нужно видеть и чувствовать. Однажды на репетиции, когда я попросила режиссера мне что-то объяснить, он ответил: "Это всего лишь фонтан”. Я пришла домой и весь вечер пыталась понять, что все это значит".



Репетиция спектакля "Борис Годунов" Национального театра Литвы

Московскими показами гастроли литовского театра не ограничатся. 13 октября "Бориса Годунова" покажут на другом ежегодном фестивале – "Балтийский дом», который проходит сейчас в Петербурге. Как и в столице, постановка Някрошюса станет одним из самых ожидаемых театральных событий осени.

Ирина Мустафина