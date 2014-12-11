"К нам летят орлы!": В прокат вышел "Хоббит. Битва пяти воинств"

Фото: facebook.com/TheHobbitMovie

В четверг, 11 декабря, в прокат вышел фильм "Хоббит: Битва пяти воинств" – завершающая часть долгого похода Питера Джексона во владения Джона Р.Р. Толкина. Кинообозреватель M24.ru Владимир Лященко посмотрел картину и делится впечатлениями.

Через год после фильма "Хоббит: Пустошь Смауга" дракон (которого в оригинале озвучивает Бенедикт Камбербэтч) добирается до Озерного города и предает его огню: жители мечутся в панике, губернатор (Стивен Фрай) эвакуируется с казной, гномы и Бильбо Бэггинс (Мартин Фримен) в ужасе наблюдают за пожаром со стен Эребора. А лучник Бард (Люк Эванс) палит по летающему ящеру с охваченной пламенем вышки.

Любой, кто знаком с первоисточником, знает, что дракон Смауг окажется большой, но не главной бедой героев книги, а его налет на Эсгарот – ужасным, но не ключевым событием. Объясняя значение происходящего под горой для будущего Средиземья, Джексон вкладывает в уста Гэндальфа (Иэн Маккеллен) слова о стратегическом значении Одинокой горы и превращает эпизод с освобождением серого волшебника в настоящую спецоперацию.

Гуманитарная помощь, которую лесные эльфы везут пострадавшим, "прикрывает" не самые благородные намерения, но и холодность эльфийского короля Трандуила (Ли Пейс) имеет причины, которые спрятаны в прошлом и повлияют на его сына Леголаса (Орландо Блум). Героев "Властелина колец" Джексон вплетает в предысторию без погрешностей: появление на экране Галадриэль (Кейт Бланшетт), Элронда (Хьюго Ивинг) и Сарумана (Кристофер Ли) выглядит нарочито, но сюжетно вполне допустимо.

Кадр из фильма "Хоббит: Битва пяти воинств". Фото: facebook.com/TheHobbitMovie

Спустя тринадцать лет и пять фильмов после выхода картины "Властелин колец: Братство кольца" обнаружить что-то новое в подходе Питера Джексона к творчеству Толкина сложно. Режиссер снимает "Хоббита" не столько как отдельное произведение, сколько в качестве приквела к "Властелину колец": подчеркивает сквозные сюжетные линии, предполагает возможные родственные связи, добавляет кое-что от себя, чтобы интереснее было пересказывать чужую – пусть и любимую – историю. Главной сюжетной вольностью остается романтическая линия с участием молодого гнома Кили (Эйдан Тернер) и придуманной Джексоном эльфийки Тауриэль (Эванджелин Лилли), но точку в ней все же поставит толкиновский финал.

Лучшие же моменты фильма оказываются связаны не с уточнением истории, а с визуальными решениями: покрытый золотом пол из прошлой серии, обледеневший водопад для решающего противостояния, роботоподобные в четкости движений ряды лесных эльфов. Отработав обязательную программу до совершенства, Джексон дает себе волю изобретать детали. Гном на боевой свинье! Гном на боевом архаре! Голова великана, оборудованная для таранных целей!

Время от времени кино превращается в компьютерную игру: запуск тележки в злобного исполина, пробежки по падающим камням. Увлекшись, Джексон запускает легионы боевых летучих мышей и сверхсекретное оружие, позаимствованное из "Дюны" Дэвида Линча. Собственно, перечисление существ – гораздо больший спойлер, чем пересказ сюжета.

Кадр из фильма "Хоббит: Битва пяти воинств". Фото: facebook.com/TheHobbitMovie

Для тех же, кто с содержанием "Хоббита" не знаком даже понаслышке, подсказкой служит название заключительной части кинотрилогии, которое предвещает сражение с большим количеством участвующих сторон. То, что сражение Джексон может снять с любовью и размахом, известно: битва при Хельмовой Пади из второй серии "Властелина колец" для многих остается самым ярким воспоминанием во всей киноистории Средиземья.

Здесь финальная схватка обречена на сравнения с предыдущими сражениями, и режиссер старается не повториться: это все еще мощная рубка, но акцент смещен со столкновения больших масс на действия отдельных героев. Все, кому положено погибнуть, погибнут, только не в самом сердце всеобщего смешения, а на эффектном ледяном пятачке, который Джексон выделит героям для финала.

Владимир Лященко