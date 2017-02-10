Кино на выходные: новые "Обитель зла", "Джон Уик" и "Оттенки серого"

На этой неделе в российский прокат вышли сразу три продолжения фильмов разной степени культовости, а также свежий игровой фильм Вима Вендерса. M24.ru предлагает спланировать выходные прямо сейчас и решить, что вам ближе: развязка многочастного зомби-апокалипсиса, киллерские разборки или свист плетки и эротическое белье. Вима Вендерса советуем всем – хотя бы потому что живой классик.

"Обитель зла: Последняя глава", реж. Пол Уильям Скотт Андерсон, 2017

Кажется, финальная точка в истории о клонах, мутантах и зомби

Поклонники серии "Обитель зла" дождались премьеры, отложенной в связи с декретным отпуском Миллы Йовович с конца 2014 года на начало 2017-го. Кажется, это и правда конец: к шестой части Элис твердо решает поставить точку в истории корпорации "Амбрелла", боссы которой дошли до идеи уничтожения мира во имя спасения человечества. В остальном – все как принято в "Обителях": взрывы, погони, толпы зомби и звери-мутанты. И прекрасная Милла Йовович в готическом костюме.

"Джон Уик–2", реж. Чед Стахелски, 2017

Киану Ривз снова берется за пистолет

Чед Стахелски в одиночку вернулся к истории Джона Уика, киллера, который не может порвать с прошлым, – его сорежиссер по первой части "Джона Уика" (2014) Дэвид Литч пересел в кресло продюсера. В продолжении истории Уик (Киану Ривз), выполнивший свое последнее задание, пытается выйти из лиги наемных убийц. Но для того, чтобы это сделать, ему придется сразиться с бывшими коллегами. Главное, к чему стоит приготовиться: во второй части киллером может оказаться абсолютно любой человек.

"На 50 оттенков темнее", реж. Джеймс Фоули, 2017

Все заканчивается свадьбой!

Да, элегантный садист мистер Грей женится на своей любимой жертве Анастейше, но это не самая интересная деталь продолжения "50 оттенков серого". Гораздо интереснее наблюдать, как невеста борется за права женщин (в своем лице): не соглашается с желаниями мужчины с хлыстом, диктует свои правила и, кажется, добивается подчинения. Кроме того, в финале Фоули намекает на продолжение истории – и это вполне вероятно: у Э.Л. Джеймс, автора книг про мистера Грея, которые легли в основу обоих фильмов, есть третья часть.

"Прекрасные дни в Аранхуэсе", реж. Вим Вендерс, 2016

Обычный разговор

Мужчина и женщина сидят за столиком в райском саду и, слегка щурясь на дремотном летнем солнце, ведут неспешный разговор: про друзей, про любовников, про свои страшные и непристойные мысли. В новом фильме Вима Вендерса, признанного короля немецкого роад-муви, никто никуда не едет и даже не идет, кроме как метафорически – по волнам своей памяти. Движется только камера – она беспрестанно кружит шмелем вокруг собеседников, любуется солнечными бликами на их лицах, улыбками и буйной зеленью вокруг.

