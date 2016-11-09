И Бог создал Брижит Бардо: лекция о пути актрисы к славе

Прическа "бабетта", густые черные стрелки на веках, кружевное белье и прочая роскошь из середины 1950-х

Дата: 9 ноября в 19:00

Место: Лялин Центр (Лялин переулок, 24/26)

Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: лекцию о восхождении кинозвезды Брижит Бардо прочитает Сергей Сидоренко – режиссер-постановщик и продюсер Телеканала "Культура", создатель и руководитель нескольких московских киноклубов. Он расскажет, как юная красавица стала любимицей зрителей во всем мире и как ей в этом помог режиссер Роже Вадим.

Что еще: после лекции можно остаться и посмотреть фильм Роже Вадима "И Бог создал женщину" (1956), благодаря главной роли в котором Бардо буквально проснулась знаменитой.

Цена: бесплатно по регистрации.