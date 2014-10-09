Стартовал четвертый сезон "Американской истории ужасов"

Фото: facebook.com/americanhorrorstory

Стартовал новый сезон "Американской истории ужасов" (American Horror Story). Первую серию в переводе уже можно найти на российских ресурсах.

Четвертая по счету часть антологии называется "Фрик-шоу" (Freak Show). Расскажет она о цирке уродов – одном из последних в США.

События нового сезона развернутся в 1950 году. Героиня Джессики Лэнг, переехавшая во Флориду немка Эльза Марс, возглавляет труппу фриков и пытается сделать все, чтобы цирки уродов не канули в лету.

Сара Полсон играет двухголовую женщину, Кэти Бейтс – бородатую, Анжела Бассетт - трехгрудую. Также в сериале вновь появятся Эван Питерс (парень с руками лобстера), Фрэнсис Конрой, Дэнис О’Хэйр, Эмма Робертс. К шоу присоединятся и новые актеры: Джон Линч из "Фарго" (Fargo), Майкл Чиклис, Финн Уиттрок.

Кроме того, в сериале снимется самая маленькая из ныне живущих женщин мира, 20-летняя Йоти Амгэ.

Пока неизвестно, станет ли частью "Фрик-шоу" звезда "Как я встретил вашу маму" (How I Met Your Mother) Нил Патрик Харрис. Ранее он просил создателя антологии Райана Мерфи взять его в сериал, Мерфи не раз отмечал, что это возможно.

Как Мерфи рассказал в интервью The Hollywood Reporter, новый сезон "Американской истории ужасов" будет более реалистичным. По его словам, никаких восстаний из мертвых - как в третьей части антологии - не предвидится.

Мерфи добавил, что у него уже есть идея относительно пятого сезона шоу. Причем в первых эпизодах "Фрик-шоу" будут "зацепки", по которым внимательные зрители смогут догадаться о тематике будущих серий.

По словам Мерфи, обнадежившего поклонников "Истории", вполне вероятно, что в продолжении антологии вновь появится Джессика Лэнг – несмотря на то, что ранее актриса неоднократно заявляла, что собирается уйти из кино. "Раньше я встречал от нее категорическое "нет", но теперь мы продолжаем общаться на эту тему", - отметил создатель шоу.