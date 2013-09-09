Гоголь-центр представит 13 премьер во втором сезоне

Фото: ИТАР-ТАСС

Второй по счету сезон Гоголь-центр, созданный на базе Московского драматического театра имени Гоголя, открыл зарисовками из будущих спектаклей. На сцене собрались актеры центра, а в зале присутствовали не только журналисты, но и зрители. Мероприятие оказалось бесплатным и открытым для всех желающих.

В новом сезоне Гоголь-центр запланировал сразу 13 премьер, среди них и спектакли на классические сюжеты: "Гамлет", "Мертвые души", "Медея". Ждать того, что резиденты Гоголь-центра сохранят каноничность постановок, не приходится. Зрители увидят нового Чичикова и совершенно иного Гамлета.

Так "Мертвые души" превратятся в мюзикл. Главный режиссер театра и создатель этого спектакля Кирилл Серебренников решил использовать лирические отступления Гоголя для создания музыкальных вставок. Сюжет постановки объединит знаменитую поэму в прозе с другим текстом писателя – комедией "Игроки".

"Гамлета" ставит французский режиссер Давид Бобе, который решил перенести действие пьесы в морг. У Бобе уже есть планы и на третий сезон Гоголь-центра. По словам Кирилла Серебренникова, через год Давид Бобе и экспериментальный курс "Седьмой студии" поставят в театре спектакль по мотивам произведения Вальтера "Кандид, или Оптимизм".

Фото: ИТАР-ТАСС

В новогодние праздники посетителей театра ждет спектакль "Девочка со спичками", созданный по мотивам концерта Дэвида Лэнга "Страсти по девочке со спичками".

Помимо новых постановок Гоголь-центр подарит посетителям и несколько интересных программ. На площадке центра возобновит работу "Гоголь плюс" - площадка для обсуждений различных тем, касающихся литературы и искусства, "Гоголь –музыка" - где самые разные, совершенно непохожие друг на друга исполнители в живую исполняют свою музыку, а с сентября 2013 года на базе центра заработает медиатека. Здесь соберется аудио-, видео- и киноколлекция всех театральных событий. Основой медиатеки станут частные коллекции известных театроведов и режиссеров. В планах руководства театра – покупать видеозаписи, которые хранятся в государственных собраниях, таких как Бахрушинский музей, Госфильмофонд, Красногорский архив и многих других.