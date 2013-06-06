Театр Натальи Сац порадует юных зрителей оперой "Маугли"

В детском театре имени Натальи Сац 14 июля состоится премьера оперы "Маугли", приуроченной 75-летию композитора Ширвани Чалаева, написавшего музыку к постановке.

Первая работа, которую Чалаев создал специально для детей, датирована 1982 годом. Тогда на сцене театра Сац поставили оперу "Джунгли" по произведению Редьярда Киплинга. В марте 2012-го спектакль снова появился в репертуаре театра, получив название "Маугли".

Сценическое действие срежиссировано руководителем Московского театра юного актера Александра Федорова.

"Либретто оперы Роксаны Сац по "Книге джунглей" Редьярда Киплинга на стихи Виктора Викторова осталось практически неизменно, корректуре подверглись лишь разговоры диалоги. Сюжет оперы повторяет основные линии истории Киплинга. Обновление коснулось постановочной части спектакля". – сообщили М24.ru в театре.

Вас ждут яркие декорации, эффектная сценография немца Эрнста Гейдебрехта. Из зрительного зала публика переносится в дремучие джунгли, где на каждом шагу зазевавшегося путника поджидают опасности.

Добавим, что спектакль «Маугли» в сентябре покажут в Дагестане – на родине Ширвани Чалаева.