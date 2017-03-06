Студия театрального искусства сыграет 8 марта "Мастера и Маргариту"

Фото: sti.ru

Студия театрального искусства Сергея Женовача выпустит новый спектакль по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Дата премьеры переносилась, однако в театре сообщили, что первый показ состоится 8 марта.

Сергей Женовач уже обращался к литературному наследию великого писателя XX века – в репертуаре театра есть спектакль "Записки покойника" (по "Театральному роману"). Сам режиссер отмечает, что в новой работе было важно не стремиться проиллюстрировать насыщенное сюжетными линиями произведение, а создать собственную сценическую реальность.

Спектакль "Мастер и Маргарита" сочинила постоянная постановочная команда "Студии театрального искусства" во главе с Женовачом: художник Александр Боровский, композитор Григорий Гоберник, художник по свету Дамир Исмагилов. К работе был также привлечен известный иллюзионист Артем Щукин. В постановке заняты три поколения студийцев.