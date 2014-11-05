Премьера спектакля "Али-Баба и сорок разбойников" состоится в театре Образцова

Фото: театр кукол Образцова

В Центральном театре кукол имени Образцова состоится премьера спектакля "Али-Баба и сорок разбойников".

В основе постановки лежит восточная сказка, которая вот уже много лет путешествует по миру. Историю Али-Бабы юным зрителям театра расскажет кукольник Музраб-Ага.

Режиссер спектакля Борис Константинов, декорации создал заслуженный художник России Виктор Платонов.

"Сказку играют заслуженная артистка России Екатерина Бабаева, Халися Богданова, Шахноза Алаярова", - сообщили в театре.

Спектакль покажут 6 ноября в 17.00; 15 ноября в 14.00; 22 ноября в 15.00. Зрителей ждут на Третей сцене театра Образцова.