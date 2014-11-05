Театральные премьеры ноября: шоу от Демчога, мюзикл "Джейн Эйр" и новая Золушка

В ноябре в московских театрах покажут сразу несколько премьер. Режиссер Павел Сафонов представит романтическую драму "Сирано де Бержерак", главную роль в которой сыграет Григорий Антипенко. На сцене "Московской оперетты" поставят мюзикл "Джейн Эйр" по одноименному роману британской писательницы Шарлотты Бронте.

В московском Театре мюзикла Дмитрий Быков, Раймонд Паулс и режиссер Олег Глушков представят новый взгляд на сказку о Золушке. Уникальным событием станет шоу-мистификация в постановке Вадима Демчога. Также зрители увидят новый балет от мировой знаменитости - хореографа Джона Ноймайера. Российская премьера спектакля "Татьяна" по мотивам пушкинского "Евгения Онегина" состоится в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Подробнее о премьерах — в подборке от M24.ru и KudaGo.

Спектакль "Сирано де Бержерак" в Театре на Малой Бронной

Романтическую драму по пьесе Эдмона Ростана о храбром поэте-безумце поставил режиссер Павел Сафонов. Это вторая постановка Сафонова на сцене Театра на Малой Бронной. Его "Тартюф" собирает аншлаги уже третий сезон подряд.

Главный герой пьесы Эдмона Ростана оказывается близок нам, современным людям. Дело не в фасоне костюма и не в длине клинка. Тайна поэта-безумца заключена в его душе. Человек несчастливой судьбы, он бросил вызов общественности и благодаря этому обрел счастье. В спектакле соединяются разум и безумство, правда и фантазии, комедия, трагедия и фарс.

В заглавной роли выступит Григорий Антипенко. Задача, стоящая перед актером, — показать внутреннее одиночество своего героя, глубоко проникнуться его характером.

Уникальную сценографию создал художник Мариус Яцковскис. Сцена не изображает романтику улиц Парижа, здесь нет исторических деталей. Место, где происходит действие, будет возникать прямо на глазах у зрителей. Актеры превратят сцену в монастырь, в театр и в военный лагерь.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное оформление. Музыка композитора Фаустеса Латенаса откликается на происходящее как полноценный персонаж.

Спектакль идет 3 часа 15 минут.

Стоимость: 1000–3500 рублей 1000–3500 рублей Место: Театр на Малой Бронной; ул. Малая Бронная, д. 4 Ближайшее метро: станции "Арбатская", "Пушкинская" Даты и время показов: 15 ноября, 19:00–21:30 29 ноября, 19:00–21:30 31 декабря, 18:00–20:30



Мюзикл "Джейн Эйр" в театре "Московская оперетта"





Премьера спектакля по знаменитой книге Шарлотты Бронте состоится в "Московской оперетте" в ноябре. Роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" — один из самых читаемых во всем мире. История сироты, единственным богатством которой были сильный характер и умение любить, интересна читателям по сей день. Недаром книга была многократно экранизирована и заняла десятое место в рейтинге ВВС "200 лучших книг".

Зрителей Московской оперетты ожидает лирический мюзикл Кима Брейтбурга в постановке Алины Чевик. В спектакле будет много эффектной хореографии и красочных массовых сцен. По словам режиссера, мюзикл предназначен для женской аудитории, а сильная половина человечества приглашается в театр, чтобы сочувствовать и сопереживать.

Произведение Шарлотты Бронте во многом биографично. Так, две сестры писательницы умерли в школьном интернате из-за ужасных бытовых условий. И хотя роман является классическим образцом стиля Викторианской эпохи, автору удалось избежать расхожих штампов относительно сюжета и характеров героев. Роман вышел в 1847 году в лондонском издательстве Smith, Elder & Company. При этом Бронте взяла себе псевдоним Каррер Белл. Книга быстро стала популярной и заслужила похвалу критиков, в том числе Уильяма Теккерея.

Режиссер Алина Чевик поясняет, что "Джейн Эйр" — это история о человеческих взаимоотношениях, которые будут волновать вне зависимости от того, идет ли речь о викторианской Англии или же о современной Москве. В своей постановке Чевик старалась показать, что эти отношения остаются современными, понятными и важными для любого зрителя.

Стоимость: 600–1800 рублей 600–1800 рублей Место: Государственный академический театр "Московская оперетта"; ул. Б. Дмитровка, д.6 Ближайшее метро: станция "Театральная" Даты и время показов: 6 ноября, 19:00–21:30 27 ноября, 19:00–21:30 3 декабря, 19:00–21:30 14 декабря, 13:00–15:30 14 декабря, 19:00–21:30 6 января 2015 года, 19:00–21:30 14 января 2015 года, 19:00–21:30



Спектакль "Все о Золушке" в Московском театре мюзикла

Мюзикл с красочными видеопроекциями от Дмитрия Быкова — это не традиционная сказка о Золушке, а новая история, в которой иначе раскроются привычные образы героев, а также станут известны некоторые тайны короля и принца. Большую роль в создании волшебной атмосферы в постановке играет музыка Раймонда Паулса и группы "СЛОТ".

Создатели мюзикла, вдохновившись историей сказки и, узнав некоторые интересные факты о старом как мир сюжете, представляют на сцене свою версию событий. История рассказана при помощи ярких декораций, видеопроекций и световых эффектов.

Режиссер мюзикла — Олег Глушков, сценограф — Вадим Воля. Идея принадлежит Дмитрию Быкову, который и написал пьесу о новой Золушке, а автором либретто и песен является Сергей Плотов. В спектакле играют Ксения Ларина (Екатерина Новоселова), Анна Гученкова (Елена Моисеева), Оксана Костецкая (Виктория Пивко), Максим Заусалин (Андрей Гусев) и другие.

Стоимость: 1000–3000 рублей. 1000–3000 рублей. Место: Московский театр мюзикла; ул. Новозаводская, д.27 Ближайшее метро: станция "Багратионовская" Дата и время показов: 7 ноября, 19:00–21:00 8 ноября, 14:00–16:00 8 ноября, 19:00–21:00 9 ноября, 14:00–16:00 26 ноября, 19:00–21:00 27 ноября, 19:00–21:00 28 ноября 19:00–21:00 29 ноября, 19:00–21:00 30 ноября, 14:00–16:00



Балет "Татьяна" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Мировая знаменитость современной балетной хореографии Джон Ноймайер впервые в России представит собственную трактовку произведения Пушкина "Евгений Онегин".

Вне зависимости от того, насколько удачным покажется критикам взгляд Ноймайера - одного из самых авторитетных хореографов современности - на пушкинского "Онегина", значимость этой российской премьеры сложно переоценить. В совместном проекте московской и гамбургской балетных компаний (последнюю возглавляет Ноймайер) сошлось сразу несколько обстоятельств, важных для истории современного искусства и современного балета, в частности.

Во-первых, постановка Ноймайера — вторая за всю историю мирового балета попытка трактовать роман Пушкина не как оперу, а как пластическое действо. Интересно, что впервые эта идея пришла в голову Джону Кранко, известному хореографу XX века, поставившему своего "Онегина" в Штутгарте в 1961 году. Кстати, Кранко был одним из педагогов Ноймайера. Кранко тогда сохранил связь с традицией. В качестве сопровождения он использовал музыку Чайковского. Правда это была совсем не музыка, написанная композитором к оперному либретто, а фрагменты его фортепианных и оркестровых сочинений.

Ноймайер отдаляется от канонического "Онегина". Он создает оригинальное либретто, где, судя по названию (постановка именуется Tatjana), акценты в пушкинском оригинале расставляет по-своему. К тому же он обходится без Чайковского. Любить и страдать герои его "Татьяны" будут под музыку Леры Ауэрбах, известного и востребованного во всем мире композитора, пианистки, поэтессы, которую в России, откуда она родом, почти не знают.

Семь лет назад специально для Королевского датского балета Ауэрбах и Ноймайер совместными усилиями "поставили на пуанты" всем известную "Русалочку" Ганса Христиана Андерсена. Составить об этом творческом союзе собственное впечатление и узнать, как можно рассказать о драме Татьяны Лариной без единого слова, все желающие смогут в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Стоимость: 5500-9000 рублей 5500-9000 рублей Место: Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл.И.Немировича­-Данченко; ул. Б. Дмитровка, д.17 Ближайшее метро: станции "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская" Дата и время показов: 7 ноября, 19:00 8 ноября, 19:00 10 ноября, 19:00 14 декабря, 19:00 15 декабря, 19:00



Спектакль "Закрой глаза и смотри!" Вадима Демчога в театре "Булгаковский дом"

Новое театральное шоу от артиста Вадима Демчога — знаменитого "мистера Фримана", актера "Интернов" и автора книжного цикла "Играющий в пустоте", можно сравнить с культовыми проектами артиста: сериями радиоспектаклей "Фрэнки-шоу" и моноспектаклями в интернете "Трансляция оттуда".

Публика оказывается в иной реальности, где не важны зрительные эффекты и видимые формы. В сознании каждого происходит собственное театральное действо, и возникает совершенно новый жанр — спектакль в голове.

Артисты преподносят потоки чистых, новых, еще не облеченных формой эмоций, на основе которых возникают вопросы и внутреннее глубокое откровение. Постановка включает своеобразный экран внутри каждого зрителя, создавая нечто вроде кино с закрытыми глазами. Картины и образы рождаются благодаря живому слову в исполнении Вадима Демчога и артистов труппы. Актерская игра запускает механизм внутреннего видения, и каждый зритель созерцает свое собственное уникальное шоу.

Текст и постановка - Вадима Демчога. Продолжительность шоу 2 часа 30 минут.