Фильм "Дуэлянт" Алексея Мизгирева стал лидером в российском прокате

Кадр из фильма "Дуэлянт"

Отечественный фильм "Дуэлянт" режиссера Алексея Мизгирева и продюсера Александра Роднянского стал лидером кинопроката в России. В минувший уик-энд картина заработала порядка 150 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

"Дуэлянт" обошел такие фильмы, как "Аисты" и "Глубоководный горизонт", они заработали 70 и 65 миллионов рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что подобный успех в свое время имели только три отечественные картины – "Метро", "Август. Восьмого" и "Батальон".

"Дуэлянт" стал третьим российским фильмом, который сняли в голливудском формате IMAX. В нем главные роли сыграли актеры Петр Федоров, Александр Яценко, Павел Табаков, Владимир Машков, Франциска Петри, Мартин Вуттке.