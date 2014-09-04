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Культура

04 сентября 2014, 15:27

Кинопремьеры недели: боевик с Жераром Депардье и мелодрама с Катрин Денев

премьеры ужасы Жерар Депардье драмы Катрин Денев кино

Последняя любовь очаровательной Хейзел, бывший гангстер в России, документальный фильм убежденного атеиста и Катрин Денев в роли хозяйки квартиры. О том, что смотреть в кино на этой неделе, рассказывает сетевое издание M24.ru.

Влюбленный Август

Фото: imdb.com

Хэйзел и Август молоды и влюблены. Они познакомились на занятиях в группе поддержки для людей со смертельными диагнозами. Очаровательная героиня драмы "Виноваты звезды" неизлечимо больна и не расстается с кислородным баллоном. Персонажи проводят друг с другом лучшее время в жизни в абсолютной гармонии и счастье (не считая страшный диагноз). Конечно, мы уже посмотрели миллион таких историй (от "Спеши любить" до "Кита"), но они по-прежнему работают. В ролях - 22-летняя Шейлин Вудли ("Потомки", "Меня зовут Эрл") и 20-летний Энсел Эргот, которого мы помним по "Телекинезу".

Французский гангстер в России

Фото: страница Saradan Media на Facebook

Жерар Депардье исполнил роль бывшего гангстера Виктора Ламбера в одноименной картине франко-российского производства. Сын главного героя погибает от рук русских контрабандистов, а сам Виктор проводит 15 лет за решеткой во Франции. После освобождения Ламбер первым делом отправляется в Москву, где на пару с бывшей подружкой Александрой Ивановой (Элизабет Херли) разрабатывает план мести убийцам.

Пугающий кочевник

Фото: страница фильма на Facebook

Фантастический триллер "Сигнал" - запутанная история о трех студентах-хакерах, которые начали получать сообщения от пользователя с ником "Кочевник". На самом деле, собеседник юношей не человек, а некто (или нечто?), обладающий внеземным разумом. Контакт с такими существами крайне опасен, и юных хакеров начинают преследовать люди, которые уверены, что случайное общение принесет беды человечеству.

Беспокойная Матильда

Фото: страница фильма на Facebook

Матильда (Катрин Денев) и Антуан (Гюстав Керверн) знакомятся при необычных обстоятельствах. Героиня драмы "Женщина во дворе" обнаруживает в своей гостиной трещину, из-за которой, по мнению Матильды, может обрушиться весь дом. Хозяйка жилья сообщает о неполадке консьержу Антуану, который берется успокаивать женщину. Страх героини перерастает в панику, и она не может справиться с ним в одиночку. Режиссером ленты стал автор "Роковой красотки" Пьер Сальвадори.

Документальное кино и спиритизм

Фото: страница фильма на Facebook

Главный герой хоррора "Одержимость Майкла Кинга" - режиссер-документалист. Майкл - атеист, и для того чтобы убедить в своих взглядах людей, персонаж берется за съемки картины о религии и спиритизме. Для съемок Кинг встречается с демонологами, некромантами и оккультистами. Во время обрядов специалистов по темным силам пробуждается древнее зло.

Сюжет: Кинопремьеры недели

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