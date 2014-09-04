Спектакль о Высоцком откроет сезон в театре "Содружество актеров Таганки"

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Новый 22-й сезон в театре "Содружество актеров Таганки" откроется спектаклем Николая Губенко "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)". Спектакль создан к 60-летнему юбилею Высоцкого.

В основу постановки положены стихи и песни Владимира Семеновича. Спектакль, в котором задействована вся труппа, покажут 12 сентября.

"В этой театральной постановке у Николая Губенко много достойных соавторов — все артисты, все участники спектакля. Особенно это относится к тем, кто в течение многих лет работал с Высоцким, выходил с ним на одну сцену. Это Зинаида Славина, которую Высоцкий называл своей любимой актрисой, Михаил Лебедев, игравший в очередь с Высоцким Свидригайлова, а также Виктория Радунская, Алла Богина, Лидия Савченко, Полина Фокина", - отметили в театре.

Билеты от 200 до 1000 рублей.

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