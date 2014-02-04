Документальный спектакль о бывших наркоманах поставили в Театре Наций

"Афиша": В театре Наций поставили пьесу о бывших наркоманах

В Театре Наций поставили документальную пьесу под названием "Бросить легко", в которой бывшие наркоманы рассказывают о себе. Но посвящен спектакль не только процессу бросания - он скорее о людях, которых бросают, вместо того, чтобы спасать.

В основу этого спектакля легли шесть реальных историй, герои которых сейчас проходят реабилитацию в Центре здоровой молодежи. В прошлом году молодые люди встретились с худруком Театра наций Евгением Мироновым, который предложил им попробовать свои силы на фестивале "Территория". В результате появился спектакль "Бросить легко".

"Бросить легко, тяжело – не начать. Ты ложишься в больницу, вот, ты уже и не колешься, а потом, когда выходишь, – как не начать? Это тяжело", - сказал актер Алексей Овсянников.

Фото: theatreofnations.ru

Спектакль, рассказывающий об одной частной зависимости, на самом деле посвящен зависимости в целом: от отношений с человеком, социальных сетей или от видеоигр. Не впадая в менторский тон, создатели предупреждают – лучше не втягиваться, обратный путь к свободе будет слишком долгим.

"Очень хочется, чтобы это дошло до молодых ребят, которые сейчас, скажем так, в зоне риска. Если "входишь в эту воду", то с этим нужно жить до конца дней. Этот выбор – вернуться или нет – один раз не сделать, его придется делать всю жизнь", - сказал режиссер Руслан Маликов.

Документальный спектакль "Бросить легко" пройдет на Малой сцене Театра Наций 6 и 7 февраля. Стоимость билетов – от 100 рублей.