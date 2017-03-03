Антон Долин поговорит о фильме "На игле-2" с психологом

Легко ли быть немолодым?

Дата: 10 марта в 19:30

Место: кинотеатр "Октябрь" (Новый Арбат, 24)

Ради чего идти: чтобы увидеть продолжение культовой ленты 1990-х и послушать мнения кинокритика и психолога о том, чем силен сиквел, и будет ли он иметь такой безоговорочный успех, как первый фильм "На игле". Зрители смогут высказать свое мнение о повзрослевших Рентоне и его друзьях Бегби, Кочерыжке и Кайфоломе, а также задать вопросы экспертам.

Что еще: "Парни отлично понимали, что зрители будут сравнивать их с теми героями, которых хорошо помнят. Однако актеров это не смущало. Все было по-честному. Они не стыдились своего возраста и приобретенного жизненного опыта и были готовы рассказать об этом в фильме", – рассказывает о своем новом фильме режиссер Дэнни Бойл.

Подробности о мероприятии и билеты – на сайте сети кинотеатров "КАРО".