02 декабря 2015, 12:50

Культура

В Театре киноактера по-новому поставили сказку о Золушке

В Театре киноактера по-новому взглянули на знаменитую сказку Шарля Перро.

5 декабря там состоится премьера музыкального спектакля "Волшебный сон Золушки".

Постановка удивит всех, кто привык к стандартной трактовке сказке. На этот раз зрителям предстоит задуматься, хрустальные ли туфельки у Золушки, кого ищет принц, чего хочет Мачеха. Также в спектакле появится новый герой – таинственный помощник и друг главной героини.

Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств РФ Сурен Шаумян.

Место: Театр киноактера, ул.Поварская, д.33

Время: 5 декабря, 12:00

Цена: от 300 рублей

премьеры Театр киноактера Золушка

