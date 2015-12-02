В Театре киноактера по-новому поставили сказку о Золушке

Фото предоставлено пресс-слу
В Театре киноактера по-новому взглянули на знаменитую сказку Шарля Перро.
5 декабря там состоится премьера музыкального спектакля "Волшебный сон Золушки".
Постановка удивит всех, кто привык к стандартной трактовке сказке. На этот раз зрителям предстоит задуматься, хрустальные ли туфельки у Золушки, кого ищет принц, чего хочет Мачеха. Также в спектакле появится новый герой – таинственный помощник и друг главной героини.
Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств РФ Сурен Шаумян.
Время: 5 декабря, 12:00
Цена: от 300 рублей