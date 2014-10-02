Малый театр представит три премьеры в октябре

Спектакль "Маскарад". Фото: maly.ru

В октябре в Малом театре готовят сразу три премьеры. Зрителям представят спектакли "Маскарад" по произведению Михаила Лермонтова, "Золушка" по пьесе Евгения Шварца и "Театр Императрицы" по пьесе Эдварда Радзинского.

Откроется новый 259-й сезон 4 октября традиционным показом спектакля "Горе от ума" по комедии Грибоедова. Постановка Сергея Женовача, в роли Фамусова художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Что касается череды премьер, то старт даст "Маскарад" в постановке Андрея Житинкина. Спектакль покажут 5 и 18 октября в зале на Большой Ордынке. Премьера приурочена к празднованию 200-летия Михаила Лермонтова и к юбилею народного артиста России Бориса Клюева, исполняющего роль Арбенина. 18 октября Клюев отметит 70-летие.

"В спектакле заняты Борис Невзоров, Владимир Носик, Елена Харитонова. Нину сыграет актриса Полина Долинская", - отметили в Малом театре.



Спектакль "Горе от ума". Фото: maly.ru

Кстати, костюмы для актеров созданы по эскизам кутюрье Вячеслава Зайцева. Билеты на спектакль от 200 до 3000 рублей.

Порадует Малый театр и юных зрителей. Утром 5 октября в малом зале покажут "Золушку" в постановке Виталия Иванова. Декорации и костюмы для сказочного спектакля придумал Валерий Левенталь, а музыку написал Максим Дунаевский. Билеты от 150 до 1500 рублей.

Спектакль "Театр Императрицы" режиссера Владимира Драгунова покажут 17 октября. Это история противостояния императрицы Екатерины Великой и загадочной самозванки, именующей себя Елизаветой. Билеты от 150 до 2500 рублей.

"19 октября Малый театр, возрождая традиции светских раутов и детских праздников, пригласит юных принцесс на настоящий бал, который состоится после спектакля "Золушка", - добавили в театре.

