Новые сериалы весны: Marvel, подростки и детектив от создателя "Во все тяжкие"

"Батл Крик". Фото: .facebook.com/pages/Battle-Creek-TV-Show

Криминальная драма от создателей "Во все тяжкие" и "Доктора Хауса", ремейк французского мистического сериала про вернувшихся в родной город мертвецов, черная комедия для подростков и другие новые сериалы этой весны – в материале M24.ru.

"Батл Крик" (Battle Creek), CBS Когда : 1 марта : 1 марта Почему интересно: детективная драма от создателей "Во все тяжкие" и "Доктора Хауса"



В небольшом городке штата Мичиган пытаются найти общий язык два детектива – местный коп и приезжий агент ФБР. Взгляды на жизнь и работу у видавшего виды полицейского и лощеного спецагента абсолютно разные, тем не менее, им придется суммировать усилия, чтобы очистить от преступности улицы Батл Крика. Приходить к консенсусу героям поможет одна общая черта – цинизм.

Преимущество этой криминальной драмы перед другими – это, конечно, ее создатели: Винс Гиллиган, подаривший миру "Во все тяжкие", и Дэвид Шор, работавший над сценарием "Доктора Хауса".

"Американское преступление" (American Crime), ABC Когда : 5 марта : 5 марта Почему интересно: сценарий пишет оскароносный Джон Ридли ("12 лет рабства")



Совершено жестокое нападение на семейную пару. Ветеран иракской войны убит, а его жена - в коме. Кто стоит за преступлением? Это будут выяснять не только детективы, но и родственники жертв. По словам создателей, история сфокусируется на расовых предрассудках современного американского общества.

Сценаристом сериала стал Джон Ридли, который получил "Оскар" за работу над фильмом "12 лет рабства".

"Возвращенные" (The Returned), A&E Когда : 9 марта : 9 марта Почему интересно: американский ремейк отличного французского сериала под названием "На зов скорби", над шоу работает сценарист "Остаться в живых"



В 2012 году во Франции начали снимать мистический триллер про небольшой горный городок, в который внезапно вернулись давно умершие люди. Дети и взрослые, мужчины и женщины, юноши и девушки, скончавшиеся много лет назад, ни капли не постарели и не изменились. Кроме того, они не понимают, что давно скончались и дома их никто не ждет.

Французский сериал оказался так успешен, что за его ремейк решили взяться американцы. Сценарий пишет Карлтон Кьюз, работавший над "Остаться в живых" и "Штаммом".

"Типа счастье" (Happyish), Showtime

Когда : 26 апреля : 26 апреля Почему интересно: черная комедия с англичанином Стивом Куганом ("Филомена") в главной роли



Боссом 44-летнего Тома становится молодой 25-летний парень, который ловко оперирует современными понятиями и технологиями. Герой впадает в депрессию: нужен ли ему самому некий "ребрендинг", если он уже не поспевает за новым поколением?

Изначально планировалось, что меланхоличного мужчину средних лет, окончательно разочаровавшегося в жизни и профессии, сыграет Филип Сеймур Хоффман. После смерти актера на роль взяли Стива Кугана ("Филомена").

"Закон каменных джунглей", ТНТ Когда : 16 марта : 16 марта Почему интересно: новый сериал отечественного ТНТ, над сценарием работает Илья Куликов ("Чернобыль. Зона отчуждения", "Моими глазами", "Глухарь")



На российском телеканале ТНТ – очередной премьерный сериал. На этот раз – криминальная комедия про подростков "Закон каменных джунглей".

В центре событий – четыре парня, которые хотят заработать легких денег, перегнав машину с краденым грузом. Создатели утверждают, что сериал будет совмещать в себе элементы черной комедии, картины про взросление и первую любовь, а также отсылки к классике криминального кино.

"Последний человек на Земле" (The Last Man on Earth), Fox Когда : 1 марта : 1 марта Почему интересно: постапокалиптическая комедия от сценаристов "Как я встретил вашу маму" и "Третьей планеты от Солнца"



Население Северной Америки поразил непонятный вирус – по всей видимости, уцелеть удалось одному только Филу Миллеру (Уилл Форте). Он отправляется в путешествие по США, чтобы найти хоть кого-нибудь живого. Несмотря на трагическую завязку, сериал будет вовсе не драмой в стиле "Я - легенда", а комедией.

И еще: хоть шоу и называется "Последний человек на Земле", Фил, конечно, отыщет компаньонов. Судя по актерскому составу, в основном выжившими окажутся женщины.

Идея и сценарий первых эпизодов сериала принадлежат Уиллу Форте, который исполняет в нем главную роль. Форте также работал над сценарием "Третьей планеты от Солнца". А режиссеры шоу Фил Лорд и Кристофер Миллер были в числе сценаристов "Как я встретил вашу маму".

"Сорвиголова" (Daredevil), Netflix Когда : 10 апреля : 10 апреля Почему интересно: новый сериал, основанный на комиксах Marvel



Слепой адвокат, у которого все чувства, кроме зрения, невероятно обострены, понимает, что давно пресытился тем, как в Нью-Йорке охраняют закон. Так что он отправляется на улицы, чтобы самостоятельно ловить преступников.

Сериал основан на комиксах Marvel о супергерое Сорвиголове, который впервые появился в графической новелле, опубликованной в 1964 году.

Анна Теплицкая