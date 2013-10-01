Пресс-конференция группы Metallica (полная версия)

Фото: imdb.com

Перед премьерой фильма "Metallica. Сквозь невозможное" музыканты легендарной рок-группы Ларс Ульрих и Роберт Трухильо провели пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы поклонников и рассказали о новой картине. М24.ru публикует полную версию интервью.

- В фильме есть эпизод, когда вокруг вас начинает взрываться аппаратура. Случалось ли это в реальности с вами и как вы выходите обычно из этой ситуации?

Роберт Трухильо: Мы в таком случае бежим. И бежим очень быстро. Да, такое происходит и происходит довольно часто. В частности, во время съемок мы, в частности, пытались избежать таких случаев, но, в какой-то момент, у нас случился пожар из-за проводки. Был момент, когда вдруг камера сорвалась с провода и упала. Таким образом, процесс съемок всегда очень опасное дело. И мы сейчас все счастливчики, что сейчас сидим перед вами вполне живые и здоровые. Есть, чему порадоваться.

Ларс Ульрих: И важно помнить, что в фильме, конечно же, вся та аппаратура, которая используется в фильме, она во многом использовалась нами и в прошлом. Это реальное оборудование. То, что происходит на сцене – все это взято из реальности. Это действительно то, что было в 1996, 1997 годах. Это действительно, один из героев фильма, и поэтому мы отразили это все, так как и было.

- Недавно вы вернулись из тура. Везде пели. И тут вы приехали в Москву с презентацией фильма. Логичный вопрос вытекает: стоит ли вас ждать в следующем году с балетом?

Ларс Ульрих: Ну, вообще то через два года. Балет на следующий год не получится, но через два года – да, обещаем. Мы над этим работаем. Как раз отрабатываем па. Отработаем так много, как только сможем. Па-де-де может быть пару раз… Так что через два года ждите.

- А петь?

Ларс Ульрих: Вы знаете, пение – это лишь часть того, что мы делаем. Пение – это совсем не все, что мы умеем. Мы умеем гораздо больше. Но, действительно, мы выступали в некоторых странах, где уже давно не были. В частности, в Малайзии, Индонезии, Сингапуре – там мы играли. Мы впервые ездили в Китай. И вот мы на протяжение трех месяцев у нас будет тур по продвижению этого фильма, а потом мы снова отправимся в студию, чтобы записываться. А вот после этого будет русский балет. Ждите.



- Вы когда-нибудь раскроете секрет, что было в той важной посылке, в той важной сумке в фильме?

Роберт Трухильо: Скажите, а вы что думаете, что было в этой сумке? Какова ваша интерпретация?

- Несколько вариантов.

Роберт Трухильо: Да, конечно. И у нас несколько вариантов ответов от наших фанатов. У каждого свое представление и мне кажется это замечательным. Но я хотел бы услышать ваш вариант.

- Вы знаете, кто-то говорит, что в сумке наш новый альбом. Там новые песни. Наверное, это было в сумке?

Ларс Ульрих: Ну, если вы спросите меня, я скажу: я никогда не заглядывал в эту сумку и не знаю, что там. Единственный человек, который мне известен, который заглядывал в эту сумку – это актер Дейн ДеХаан. Его я ни разу об этом не спрашивал. Наверное, он унесет эту тайну с собой в могилу. А может быть я когда-нибудь задам ему этот вопрос и он на него ответит. Но я не спрашивал, поэтому ответить не могу. Но, как уже сказал Роб, везде, куда мы ездили, всегда мы получали какие-то потрясающие ответы от наших фанатов. Кто-то нам сказал, что, наверное, там была душа Клиффа Бертона, и это было очень трогательно. Но, кто знает… Я не знаю, что было в той сумке, но если я выясню, я вам дам знать.

- Но, на самом деле, герой фильма был в шоке, когда заглянул в сумку. У него был испуганный вид. Почему?

Ларс Ульрих: Да. Не знаю, почему так произошло. Может быть, сюжет был в сумке. Наверное, есть некоторые фильмы, например, «Криминальное чтиво», мы там тоже никогда не узнаем, что там было в чемодане. Поэтому, это, наверное, навеяно разными интерпретациями. Безусловно, физическая реакция у него очень неоднозначная, когда герой заглядывает в сумке. Это его очень пугает. Ну, не знаю, я может быть когда-нибудь спрошу у ДеХаана и если он даст мне ответ, я дам вам знать.

- Вы выходите в прокат практически в одно время с замечательным музыкальным фильмом про One Direction. Вас это не смущает, все-таки бить маленьких нельзя? И второй вопрос: отличается ли ваша роль на публике, на сцене и когда вы работаете на камеру?

Ларс Ульрих: Я не думаю, что конкуренция у нас будет уж очень высокая с этим фильмом One Direction. У нас разные аудитории, поэтому высокой конкуренции не будет. Несмотря на то, что я знаю продюсеров этого фильма и режиссера, на самом деле режиссер – мой друг, но безусловно, аудитории у фильмов разные. И фильмы очень разные. И, мне кажется, фильм One Direction – скорее, документальный фильм. Он просто подает информацию, факты для фанатов. А мы делали совсем другое. У нас совсем другой фильм, совсем другая история. Я не видел фильм One Direction, но, в частности, такие фильмы, которые снимает Джастин Бибер, Кэти Перри – это совсем другие фильмы, скорее, документальные, где по сути дела – это съемки шоу, съемки туров, их турне, как они залезают в самолет или машину. Мы совершенно не против таких фильмов, но мы хотели сделать что-то другое. Мы такое уже делали раньше, в прошлом. Этого нам хватило, поэтому мы хотели создать что-то совсем новое в этот раз. Что касается вашего второго вопроса: ну, как видите, собралось много людей, которые нас постоянно фотографируют сейчас. И когда выходишь на сцену – тебя тоже почти все время снимают 10 тысяч айфонов одновременно тебя фотографируют. Только послушайте этот звук. Тихо. (раздаются щелчки камер). Это же как музыка, почти песня. Я как раз это собирался сказать. Мы слышим музыку. И, безусловно, камеры, для съемки данного фильма – это большие были 3D-камеры, съемки были очень масштабные и мы, конечно, понимали, что камеры там присутствуют, мы это ярко ощущали. Ты просто чувствуешь себя чуть больше напряженным, но, как говорят по-английски: "Игра начинается. Шоу начинается". Ты выходишь на сцену, ты надеваешь эту маску. 20 тысяч человек смотрят на тебя и это дает тебе определенный выброс адреналина. Это дает даже более потрясающее ощущение. Но, когда мы работали в студии, или когда мы находимся здесь – камеры есть все время, все время это записывается, транслируется на веб-сайтах или где-то еще, или записывается на DVD – это происходит постоянно. Поэтому мы спокойно к этому относимся. Мы привыкаем.

- Главный герой вашего фильма – курьер технической службы. Вы в курсе, как ваши ребята работают или вам все-таки пришлось с ними познакомиться, когда вы снимали этот фильм?

Роберт Трухильо: На самом деле, наша техническая поддержка просто потрясающа. Это отличные ребята. И когда у нас появился такой сценарий, появилась история, в которой был задействован трип, мы поняли, что трип – ну, не знаю, как его можно назвать: можно назвать его помощником, можно назвать техническим курьером – он отправляется в это путешествие, на свое задание в совершенно неизвестную страну… Позвольте мне сказать: наша техническая служба – они самые лучшие. Они потрясающие. И трип – это действительно собирательный образ, который представляет их всех. Это образ, это дух "Металлики", это наша энергия, это приверженность нашей группе. И мы их обожаем. Все, что происходит – без них бы не произошло. И для меня трип – это воплощение этого всего. И вот он отправляется в это путешествие и, к сожалению, встречает большое количество трудностей, какое-то безумие, которое творится вокруг. Не знаю, Ларс, хочешь ли ты прокомментировать? Слышал вопрос?

Ларс Ульрих: Ну, хочу сказать, что образ трипа, этот герой – он собирательный, конечно же. Но, я бы сказал, наверное, наш бегун, он мальчик на посылках, но "мальчик на посылках" звучит грубовато. Он путешествует с группой из города в город, из страны в страну. Он все время с нами. И там собирается какой-то общий образ мальчика, который бегает по нашим поручениям. Он ездит с нами по всему миру. Вот, например, была Барбара, была девушка, которая работала с нами пять лет уже, и поэтому нужно быть осторожным, не обязательно говорить, что это был парень, это может быть и девушка. Не нужно говорить, что это личный образ. Может быть, трип в будущем будет работать на Ларса, да поможет ему Господь.

- Я хотел бы задать вопрос о Джейсоне Ньюстеде и его группе, которая сейчас играет песни "Металлики". Что вы думаете об этом? Вы слышали записи Ньюстеда?

Ларс Ульрих: Я не слышал его записи. Я слышал одну песню, когда она появилась одно время и звучала неплохо, довольно интересно. Я думаю, что это здорово, что ребята собрались вместе и играют песни "Металлики" и распространяют, таким образом, славу "Металлики" по всему миру. Вперед, это отлично.

- Назовите, пожалуйста, ваши любимые музыкальные фильмы о рок-группах и какие из этих фильмов повлияли на вас в работе над вашим? Что вы сделали нового в жанре музыкального фильма в данном случае? Расскажите нам о вашем любимом фильме, мюзикле, может быть.

Роберт Трухильо: Спасибо. Вопрос отличный. Мне кажется, мы оба на него ответим. Фильмы, которые вдохновляли меня лично в прошлом – это фильмы о рок-н-ролле, фильмы, в которых потрясающая музыка. В частности, отличный фильм Pink Floyd "Жизнь в Помпеях". Мне кажется, это потрясающая динамичная, очень энергетическая картина. И, конечно, "Последний вальс" - это тоже отличный фильм. Есть еще один фильм, по сути дела, это серия инструментальной записи… И очень интенсивный имидж, интенсивные картинки, которые появляются под эту музыку. Мне очень-очень понравились.

Ларс Ульрих: Я хочу сказать, что фильм "Стена" "Пинк Флойда" - это очень классное кино… Сложно отвечать на такие вопросы, поскольку мы могли выбирать среди фильмов, которые нам нравились. Но, в то же время, мы хотели создать что-то новое. В данном случае, у нас что-то вроде гибрида: чуть-чуть похоже на Томми, чуть-чуть похоже на "Стену", может быть "Рубиновое кольцо принцессы"… Наш фильм – это, безусловно, слияние чего-то, но в то же время, что-то совершенно новое. Еще несколько лет назад мы начали искать режиссера, который сумел бы отвечать нашим ожиданиям и большое количество людей, с которыми я общался в Голливуде, смотрели на меня как на инопланетянина или сумасшедшего, когда я объяснял, что мы хотели создать, чтобы это был какой-то симбиоз художественного фильма и фильма о концерте. И, как Роб сказал, до этого, безусловно, Нимрод (режиссер фильма "Metallica: Сквозь невозможное" Нимрод Антал) был первый человек, которому действительно была очень интересна наша идея. Он готов был отправиться с нами в это путешествие, вне зависимости от того, где оно может закончиться. Безусловно, нам было интересно работать над этим фильмом. Конечно же, есть ряд потрясающих фильмов, которые нас в чем-то вдохновляли, и уже об этом говорилось неоднократно, может быть еще рано говорить, что за этим фильмом стояли какие-то другие. Они, наверное, послужили источником вдохновения для того, чтобы просто поднять эту планку. Я не могу назвать какой-то конкретный элемент, который был для нас, допустим, красной линией, который вел нас по всему фильму. Для меня это, скорее, когда вы смотрите потрясающие фильмы, которые вам нравятся, которые вас затрагивают, которые вас вдохновляют – тогда вы готовы создавать что-то новое. Но вот эта линия вдохновения – она очень размытая. Это просто какая-то энергетика, которая вас двигает к тому, чтобы расти дальше. Мне кажется, наверное, фильмы представляют даже больший источник вдохновения, чем музыка. Поскольку в кинотеатре можно показать и передать гораздо больше, чем в музыке. Особенно, в новой музыке. Я получаю очень много вдохновения в частности даже для музыки "Металлики" из кинотеатров. На прошлой неделе в Торонто я посмотрел два или три потрясающих фильма, которые просто побудили меня к тому, чтобы начать работать над новыми песнями для "Металлики". Потрясающая музыка вдохновляет на создание новой музыки, а новые фильмы могут создавать новую музыку. Все это взаимосвязано. Или если вы увидите какую-то потрясающую картину, живопись или архитектуру – все это может служить источником вдохновения.

Роберт Трухильо: Должен сказать, то же относится и ко мне. Когда я, например, участвую в создании потрясающей песни, я у себя в голове вижу картинки, они сменяются и я не могу этому противостоять. Когда я играю музыку, у меня в глазах все время различные, меняющиеся картинки. Они просто в голове, ты не можешь от них избиваться. И фильм – это очень интересно. Ничто не сравнится с ощущением, которое ты испытываешь, когда видишь на экране фильм, в создании которого ты участвовал. Это – непередаваемое ощущение.

- Потребовало ли участие в вашем фильме от вас какого-то дополнительного мастерства, или ваших обычных умений хватило вполне для этого?

Ларс Ульрих: Безусловно, мы никогда до этого не участвовали в съемках такого масштаба и в подобной задаче. Было вовлечено огромное количество людей в этот процесс. Что касается каких-то особых навыков… Что касалось в концертной части фильма – безусловно, для нас это было самое простое и очевидное: нам нужно было просто выйти на сцену и играть. И понятно, что повсюду были камеры, камеры новые, огромные, которых мы раньше не видели. Но, тем не менее, я бы сказал, что самое безопасное место для группы Metallica – это сцена. Это место, которое мы знаем лучше всего на свете, где мы чувствуем себя в наибольшей безопасности, наиболее комфортно. Но, безусловно, члены группы проявляют себя в первую очередь как люди, а не как члены группы. Мы не представляем из себя супер-героев и не хотим ими казаться. Мы готовы принимать что-то новое и неожиданное. Мы уже и не какие-то юнцы, мы уже заняли свое место на сцене, но мы ментально испытываем некий голод. Мы хотим двигаться, развиваться. В рамках нашей группы мы сделали все возможное, мы хотели выложиться на полную, и это всегда хорошо. Достаточно ли это хорошо? Наверное, это будет достаточно хорошо для следующего шага, когда мы сделаем все еще лучше. И мне кажется это верный подход во всем: в музыке, в жизни, в исполнении. Если мы посмотрим 20 лет назад, или 10 лет назад – Metallica была почти как какая-то военная машина, почти как танк, который все время увеличивал степень точности своих ударов. Мы всегда были на недосягаемом уровне превосходства. И мы должны поддерживать эту рамку. Я думаю, сейчас дела у "Металлики" идут лучше, чем когда-либо. Мы в отличной форме и мы выложились на полную и выложили все свои навыки, которые у нас были на тот момент.

Роберт Трухильо: Я бы хотел добавить, что у нас у всех есть семьи, у нас есть дети. Они тоже требуют времени. Когда я присоединился к группе у меня не было детей. А сейчас - одному семь, другому девять. В частности, когда у нас был World Magnetic Tour, у нас рождались дети, пока мы были в своем турне. Я не знаю, может быть мы очень долго писали свои песни, может быть тур был очень длинным, но проходит много времени и все меняется. Ты стараешься найти оптимальный баланс, какое-то время нужно проводить и с семьей. Я думаю, в чем-то это помогло "Металлике" просто наслаждаться процессом, наслаждаться жизнью: мы сумели включить наши семьи в жизнь группы. Так все стало еще интереснее. Это поворотный момент в нашей жизни. Теперь нам еще интереснее писать музыку или снимать фильм, писать новый альбом и устраивать свои собственные музыкальные фестивали. Это новые вызовы, которые перед нами стоят и они нас очень вдохновляют.

- Вопрос Роберту: часто ли вы носите носки в цвета российского флага и где купили?

Роберт Трухильо: Только для вас, ребята!

- В России?

Роберт Трухильо: Да! Я так рад, что вы заметили! Спасибо! Это на самом деле подарок моего российского друга. Его зовут Дмитрий. Он подарил мне их в Сан-Франциско и я решил, что это подходящий наряд для приезда в Москву.

Ларс Ульрих: Он специально закрутил штаны, чтобы заметили!

Роберт Трухильо: Я очень надеялся, что кто-то заметит эти носки.

- Тот факт, что фильм будет идти в кинотеатре, надеетесь ли вы, что он привлечет новую аудиторию, кроме фэнов группы?

Ларс Ульрих: Ну, посмотрим. Когда, например, появился фильм Some Kind of Monster, наш документальный фильм, появилось большое количество людей в киносообществе, которым этот фильм показался интересным, которые захотели его посмотреть. И фильм им понравился. Какие-то люди из мира музыки, например, посчитали, что фильм был слишком откровенным, слишком прозрачным, он открыл слишком много тайн. Я не обязательно считаю нужным смотреть на то, как люди воспринимают то, что делает Metallica. Какой бы это проект ни был, я не разделяю их на фанатов музыки, фанатов кино, фанатов "Металлики" или фанатов "не металлики". Я думаю, сегодня наша культура такая разногранная, аудитория у нас такая разношерстная, что если вы поставите передо мной 50 фанатов "Металлики\", вы увидите, что это 50 совсем разных людей, с разным стилем жизни, которые любят "Металлику" по разным причинам. Могут быть разные причины, почему Metallica играет какую-то роль в их жизни. Я думаю, этот фильм и тот отклик, который мы получили от людей, которые уже видели этот фильм, показался им довольно интересным, фильмом с драйвом, фильмом уникальным. Я бы сказал, что мне было бы крайне приятно, это было бы здорово, если бы люди, которые не являются фанатами "Металлики" нашли бы этот фильм интересным. Я слышал отклик от многих людей, многие из которых не были фанатами "Металлики", но посмотрели фильм и он им понравился. Им это было интересно, им понравилась уникальность этого фильма. И то, что он был действительно новым, это совершенно новый тип фильма, такого еще никто не видел. Посмотрим, как пойдут дела, но пока все очень хорошо и отклики положительные.

- "Металлику" постоянно обвиняют в том, что вы пытаетесь заработать деньги на всем, на чем только можно это сделать. Вот сейчас выходит этот фильм и у фанатов и антифанатов появляется еще одна возможность "наехать" на вас, грубо говоря. Как вы реагируете на это? Что вы можете ответить этим людям? И второй вопрос: есть замечательный мультсериал про группу Dethklok, самую успешную группу в мире, видите ли вы какие-нибудь параллели между фанатами группы Dethklok, изображенными в мультфильме и вашими фанатами?

Роберт Трухильо: На самом деле, Брендон Смолл мой хороший друг, но я никакой параллели не вижу. Нет, не думаю. Мы на самом деле не думали о создании подобных параллелей. Что касается вопроса о деньгах: я думаю, делая любой шаг мы идем на риск. Мы ставим перед собой вызов. Это не самоцель – зарабатывать деньги. Мы создаем что-то для наших фанатов, чтобы их порадовать. Ну, безусловно, мы и сами хотим быть счастливы. Если мы счастливы – мы будем более креативными, будем более творческими людьми и создадим больше потрясающей музыки. Мы хотим и общаться со своими фанатами, мы хотим их порадовать, мы хотим, чтобы они были в этом путешествии с нами. Прежде всего, это наш приоритет. И создание такого фильма было нам очень сложно. Мы очень волновались. Мы не сказали: у нас есть деньги, давайте их потратим, чтобы сделать еще больше денег. Были велики шансы, что денег мы на этом совсем не заработаем. Мне кажется, что здесь мы в первую очередь думали о креативной стороне, о создании фильма, а не зарабатывании денег. Если наши деньги окупятся, наши инвестиции окупятся, то мы, конечно, будем рады.

Ларс Ульрих: Я не знаю, кто такие Dethklok.

Роберт Трухильо: Вот видите, а Ларс даже не знает, кто такие Dethklok. Но я знаю, потому что я люблю мультики и я смотрю этот мультик. А вот Ларс его даже не видел.

- Раскройте нам секрет: на каком этапе находится процесс создания вашего нового альбома и когда же мы все-таки его увидим?

Ларс Ульрих: Если вы обещаете, что этот секрет останется в рамках этой комнаты… Сначала 2-3 месяца мы будем разговаривать про этот фильм, у нас будет тур. А когда мы закончим этот тур по продвижению фильма, мы подумаем о новых записях. 2015-й – это, наверное, вероятная дата, когда появится новый альбом. Но сейчас вопрос в том, кого мы пытаемся обмануть: самих себя или вас. Сложно сказать. Нужно посмотреть, как пойдет процесс. Посмотрим, как пойдут дела, нужно поработать, как будет писаться. Нужно собрать опыт и собрать вдохновение. Мы всегда готовы начать работать и писать что-то новое. Но сейчас нам нужно работать над продвижением фильма. Мы также в рамках этого турне получаем вдохновение. Мы потратили много времени для работы над фильмом и сейчас мы действительно с нетерпением ждем того, чтобы создать новый альбом для "Металлики". Мы будем работать над этим в следующем году и надеемся, что он появится в 2015 году. Это мое предположение.

- Вопрос ближе к Ларсу. За основу фильма, сюжета – не была ли взята твоя жизнь, когда ты тусовался с Diamond Head? Как ты можешь это прокомментировать? 1981-1982 годы.

Ларс Ульрих: Я думаю, это хорошее предположение. Когда я давал интервью по этому фильму, уже целый месяц я слышал самые разные предположения о том, что значит этот фильм. Конечно же, это фильм о "Металлике" и нас часто спрашивают, что вы пытались показать, к чему вы стремились, ну и, в какой-то мере, мы всячески подталкиваем аудиторию к тому, чтобы они трактовали фильм так, как им нравится. Я не буду сидеть и указывать всем, что значит этот фильм, что он представляет и что он воплощает. Но я думаю, определенная параллель между тем как мы на протяжении 30 лет Metallica существовала и подавала определенные посылы. Безусловно, одна общая линия, красная линия, есть, которая соединяет все эти 30 лет, когда мы призываем воспринимать наших фанатов воспринимать нас так, как им это нравится. Отличный фильм, отличная литература, потрясающая поэзия, великая музыка, все это - я не включаю "Металлику" туда же, но у меня есть ощущение, что всегда интереснее, по крайней мере для меня, как любителя искусства, я всегда восхищаюсь, когда у меня есть возможность трактовать картину или предмет искусства так, как это нравится мне и сделать его своим, личностным, чтобы я мог дорисовать картину сам. И что значит этот фильм, представляет ли он молодого Ларса, который следует за Diamond Head в 1981-1982 году – я не стану этого отрицать. Я не знаю, в частности, Нимрод, когда писал сценарий, знал ли он кто вообще такие Diamond Head. Я не уверен, что он это знал. Но, может быть, и знал. Может быть, он знает обо мне больше, чем я знаю. Я никогда не спрашивал его об этом. Что мне понравилось, что нравится всем нам в этом сценарии, что нам понравилось в идеях Нимрода – так это изначальная идея хаоса и вот это ощущение безумия, подкожного безумия, которым пронизан фильм. И нам показалось, что это очень хорошая параллель к нашему концерту, к нашей музыке. Этот безумный мир, который крутится вокруг нашего технического ассистента – это тоже герой фильма. И он очень хорошо коррелирует с нашим концертом. Если честно, мы просто сели, почесали затылки, подумали, перечитали сценарий, конечно, читать фильм как сценарий было очень сложно и непривычно для нас, диалогов очень мало. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь сценарий фильма на 120 страниц, где диалогов обычно очень много. А тут у нас 15 страничек и чувство было очень необычное: диалогов почти нет. Но, тем не менее, мы поняли, что сценарий классный. И то, как он был воплощен – это было так необычно, так ново. И мне кажется, это абсолютно идеальное сочетание и аналог: этот безумный мир, который снаружи и то, что происходит на сцене.

- Первый вопрос: Кто привлек Дейна ДеХаана в этот фильм? Чья была идея пригласить его на главную роль? И второй вопрос: вам не хотелось присоединиться к повстанцам, демонстрантам, которые были на улицах? Я о том, не хотелось ли вам сниматься только в рамках концерта, но и в сценах с повстанцами?

Ларс Ульрих: Знаете, три года назад я с детьми ходил в кинотеатр Калифорнии. Фильм называется "Хроники", мы зашли в кинотеатр, и вот я вижу этого потрясающего актера с совершенно магнетизирующим взглядом, от которого нельзя было оторвать взгляд. И выяснилось, что это Дейн ДеХаан. Впоследствии, он снялся еще в ряде фильмов. В частности, "Самый пьяный округ". И вот, когда его имя у нас возникло, где-то 14 месяцев назад у меня в голове, мы подумали, что он мог бы сняться в нашем фильме в главной роли. Мне показалось, что не может быть так, что он откажется, он идеально подходил на главную роль. И мы потратили все время и усилия на то, чтобы уговорить его сниматься в нашем фильме. Я даже поговорил с последним режиссером, который с ним снимался в фильме «Место под соснами». Мы всячески старались уговорить его сняться в нашем фильме. И он на самом деле занял очень открытую позицию и ему понравилась уникальность этого опыта. И Нимрод рассказал ему, какой это потрясающий фильм. И ему очень захотелось работать с нами. В результате все получилось отлично, но никогда мы не представляли, что эту роль может сыграть кто-то еще, кроме ДеХаана. Он был номер один в нашем списке и мы не готовы были принять ответ "нет". И сейчас я думаю все было бы совсем иначе, если бы его не было в нашем фильме.

Роберт Трухильо: Наверное, это моя одна из любимых сцен в фильме, эта сцена на улице с повстанцами.

Ларс Ульрих: Да, это потрясающая съемка. Metallica намеренно старалась воздержаться от съемок и не участвовать ни в каких съемках, кроме концертных. В частности, наш опыт участия в туре Death Magnetic – я научился тому, что иногда лучше дистанцироваться от каждодневного креативного процесса. Так ты получаешь как бы взгляд издалека. Если ты напрямую не участвуешь в каждом шаге, в каждой детали, то ты получаешь как бы взгляд сверху, более объективный взгляд. И когда в Ванкувере мы выступали, у меня было ощущение, что я слишком много участвую в этом процессе. И Нимрод тогда мне сказал: "Все было здорово, когда мы снимали, когда вы впятером шли, а если бы вас было четверо – мне кажется было бы лучше". И поэтому мне кажется, иногда нужно уметь сделать шаг назад и не слишком активно участвовать в каждодневном процессе съемок, как делал это я. Я напрямую не участвовал и поэтому я не хотел участвовать в съемках, я лучше возил своих детей в школу в Сан-Франциско.