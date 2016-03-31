Оркестр Musica Viva представит две российские премьеры в зале Чайковского

14 апреля в зале имени Чайковского состоятся первые российские исполнения оратории "Паломники ко Гробу Господню" Иоганна Хассе и оперы-кантаты "Ацис, Галатея и Полифем" Генделя. Для исполнения приглашены певцы из России, Швейцарии, Австралии. Самому старшему и титулованному из них – Моргану Пирсу едва исполнилось 27 лет.

Опера Генделя впоследствии перерабатывалась композитором несколько раз уже для английских оперных театров и на английском языке, но её первая редакция принадлежит к числу труднейших для певцов опер на итальянском языке. Творческое же наследие Хассе по сей день воспринимается как terra incognita, часть автографов обнаружили лишь в 1960-е годы. Значительная часть произведений была утеряна в ходе Семилетней войны и бомбардировки Дрездена союзниками в ходе Второй мировой войны. В последнее время интерес к музыке композитора повышается и оркестр Musica Viva активно подключается к возрождению наследия композитора.

Первое исполнение оратории "Паломники к Гробу Господню" Хассе состоялось в 1742 году в Дрездене. Персонажи – четыре паломника и отшельник – посещают священные места Иерусалима и размышляют в речитативах и ариях о духовном воздействии святых мест. В оратории пять солистов поют и как хор, который не предусмотрен в этом произведении, а их сольные партии изобилуют вокальными украшениями, что позволяет в полной мере воплотить замысел композитора – соединить красоту музыки и духовную составляющую либретто.