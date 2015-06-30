Форма поиска по сайту

30 июня 2015, 11:01

Культура

Семь театральных премьер, которые нужно посмотреть до конца сезона

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

Театры доигрывают последние спектакли, перед тем как закрыть двери и отправиться на летние каникулы. М24.ru напоминает о премьерах сезона, которые еще можно посмотреть на столичных сценах перед длительной паузой.

"Юбилей ювелира"

Удивительно, что Олег Табаков выбрал для бенефиса эту мрачную пьесу англичанки Николы Маколифф о мастере, который в шаге от смертного одра ждет маленького чуда – визита английской королевы. Кстати, реальная монаршая особа проявила интерес к юбилею Табакова и даже поблагодарила за роль, направив в МХТ письмо. Постановкой "Юбилея ювелира" занимался Константин Богомолов, и еще на стадии подготовки было понятно, что режиссер не намерен поставить классический спектакль-чествование. Да и материал к этому не особо располагал. Переработанную пьесу Богомолов облек в сдержанное высказывание о переплетающихся связях жизни и смерти.

Фото: mxat.ru/ Екатерина Цветкова

Дата: 30 июня

Место: МХТ имени Чехова

Цена: от 2500 р.

"Вальпургиева ночь"

Яркая, местами провокационная зарисовка, созданная Марком Захаровым по мотивам постмодернистской поэмы в прозе Венедикта Ерофеева. Приключения Венички – только костяк сюжета, и в него вклиниваются эпизоды из других произведений, в том числе и "Вальпургиевой ночи". Главную роль Захаров отдал самому востребованному актеру своего поколения – демоническому Игорю Миркурбанову.

Фото: facebook.com

Дата: 5 июля

Место: "Ленком"

Цена: от 2200 р.

"Плоды просвещения"

Миндаугас Карбаускис посвятил этот спектакль своему учителю – Петру Фоменко. Тридцать лет назад мэтр ставил в "Маяковке" эту комедию Толстого, и новая работа, отдавая должное архивному спектаклю, позаимствовала винтажную стилистику. На сцене корифеи театра – Михаил Филиппов, Игорь Костолевский, Светлана Немоляева. Их герои помещены в магическое пространство зеркальных отражений (сценография – Сергей Бархин), и это художественное решение определяет специфику отношений и настроение в комедии.

Фото: Сергей Петров/mayakovsky.ru

Дата: 30 июня

Место: Театр имени Маяковского

Цена: 900 р.

"Декалог"

"Бродилка в десяти заповедях" неразрывно связана с историей и географией Сретенки, где находится открывшаяся в этом сезоне площадка Театра имени Маяковского. Пьеса вырастает на основе вербатимов, реальных диалогов, повествующих о главных человеческих грехах. Реальность здесь неотделима от фантазии, от метафоричности рассказа. Зритель – активный свидетель происходящих на его глазах событий, собирает, как пазлы, законченные смысловые фрагменты. Прогулка протяженностью в три с половиной часа, придуманная драматургом Сашей Денисовой и режиссером Никитой Кобелевым, становится для каждого испытанием, психологической проверкой на прочность, честность по отношению к самому себе и своим близким.

Фото: mayakovsky.ru

Дата: 1 июля

Место: Театр имени Маяковского

Цена: от 1000 р.

"Сверлийцы"


Беспрецедентная оперная серия, созданная инициативным Борисом Юханановым, подходит к концу: театр показывает две последние части. Одна из них написана в композиторском тандеме Сергея Невского и Алексея Сысоева. Автор финальной части – Владимир Раннев. Всю сверлийскую эпопею дирижирует специалист по исполнению современной музыки – Филипп Чижевский. Каждая из серий сюжетно автономна, поэтому заключительную часть можно посмотреть даже не имея представления об истоках Сверлии.

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Дата: 30 июня

Место: Электротеатр "Станиславский"

Цена: от 2500 р.

"Вий"

Для своего дебюта на московской сцене обладатель множества кинематографических наград Василий Сигарев выбрал Гоголя, правда, взглянув на трагическую кончину Хомы Брута под неожиданным углом. Жертву и убийцу он меняет местами, и Хома расплачивается не только за свою бездуховность. Мифологической нечисти в спектакле не будет, режиссеру она не интересна. Демоны внутри каждого из нас, деструктивная сила, спрятанная внутри каждого человека – вот та психологическая основа, на которой строится повествование.

Фото: tabakov.ru

Дата: 5, 6, 7 июля

Место: Театр п/у Олега Табакова

Цена: от 1250 р.

"Бег"

Метафоричность постановок Юрия Бутусова дает основание зрителям и критикам пуститься в поиски множества смыслов. "Бег" – не исключение. Беспрерывное движение, в котором, как в вихре, несутся очертя голову герои и эпохи, бесплотные тени и беспросветная реальность, вычерчивает структуру спектакля. В череде сновидений, гротесковых и фантасмагоричных, Бутусов зашифровывает аналитическое послание, касающееся исторического пути России и жизни ее протагонистов.

Фото: vakhtangova.ru

Дата: 2 июля

Место: Театр имени Вахтангова

Цена: от 500 р.

премьера театральный сезон

