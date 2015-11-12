Форма поиска по сайту

12 ноября 2015, 13:03

Культура

Театр имени Булгакова удивит спектаклем-импровизацией "Дачники"

Фото предоставлено организаторами

20 ноября в Театре имени Булгакова состоится премьера спектакля-импровизации "Дачники" режиссеров Натальи и Геннадия Назаровых.

Такой формат постановки отличается от классического тем, что актеры могут как угодно менять свои действия, руководствуясь реакцией зрителей. Благодаря интерактивности постановки публика может повлиять на развитие сюжета.

Первый такой спектакль Наталья и Геннадий поставили в 2008 году. Постановка "Вера и Велосипед" порадовала не только московских зрителей, но и посетителей различных фестивалей России и зарубежья. Поэтому режиссеры решили повторить эксперимент уже на произведении Максима Горького.

В спектакле участвуют актеры, мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова ГИТИС: Андрей Михалев, Полина Айрапетова, Анна Годовальникова, Вероника Тимофеева, Василий Березин и многие другие.

Время: 20 ноября, 19:00

Место: ул. Большая Садовая, д. 10

премьера Дом Булгакова

