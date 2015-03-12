Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта 2015, 22:29

Культура

Восьмой эпизод "Звездных войн" выйдет на экраны в мае 2017 года

Фото: starwars.com

Восьмой эпизод "Звездных войн" может выйти на экраны уже 26 мая 2017 года, сообщил глава кинокомпании Walt Disney Роберт Айгер, передает ТАСС.

Он также рассказала, к съемкам был привлечен сценарист кинолент "Петля времени" и "Кирпич" Райан Джонсон. Он займется написанием истории для двух пока еще безымянных Эпизода VIII и Эпизода IX. Он также выступит и как режиссер этих двух фильмов.

Роберт Айгер также рассказал, что первое "киноответвление" по вселенной "Звездных войн" будет называться "Rogue One" и выйдет в декабре следующего года. Лентой займется режиссер "Годзиллы" Гарет Эдвардс. Сценаристом же станет Крис Вайц, скорее всего речь в этом фильме пойдет о персонаже Хане Соло.

А вот второе, еще не получившее название "ответвление" запланировано на 2018 год. Съемками ленты займется Джош Транк, известный по фильму "Хроника".

Напомним, "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы" станет первым фильмом новой трилогии саги. Картина выйдет на экраны 18 декабря этого года. После выхода восьмого эпизода в 2017 году, трилогию завершит девятый фильм. Он появится на экранах в 2019 году.

Ранее режиссер седьмых "Звездных войн" Джей Джей Абрамс назвал имена новых персонажей из тизера фильма. Причем не просто назвал, а выпустил винтажные карточки. Робот, похожий на "R2-D2", только со сферой вместо "тела", называется "BB-8". Причем это не новая версия "R2-D2", дройда, засветившегося во всех шести "Звездных войнах".

Ссылки по теме


Чернокожего штурмовика - ставшего предметом расистских шуток - зовут Финн. Его сыграл Джон Бойега (сериал "24 часа: Проживи еще один день"). Пилот корабля X-Wing - По Дэмерон, в роли которого выступил Оскар Айзек ("Внутри Льюина Дэвиса").

Человек в накидке (определенно сражающийся на стороне Темных сил, то есть Ситх) со странным новым световым мечом - Кайло Рен. Имя сыгравшего его актера пока держится в секрете. Девушка на скоростном аэромотоцикле - Рэй. Ее сыграла британская актриса Дэйзи Ридли (сериал "Мистер Селфридж").

На данный момент трейлер фильма, вышедший 28 ноября, собрал более 47 миллионов просмотров.

премьера Звездные войны планы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика