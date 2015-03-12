Восьмой эпизод "Звездных войн" выйдет на экраны в мае 2017 года

Фото: starwars.com

Восьмой эпизод "Звездных войн" может выйти на экраны уже 26 мая 2017 года, сообщил глава кинокомпании Walt Disney Роберт Айгер, передает ТАСС.

Он также рассказала, к съемкам был привлечен сценарист кинолент "Петля времени" и "Кирпич" Райан Джонсон. Он займется написанием истории для двух пока еще безымянных Эпизода VIII и Эпизода IX. Он также выступит и как режиссер этих двух фильмов.

Роберт Айгер также рассказал, что первое "киноответвление" по вселенной "Звездных войн" будет называться "Rogue One" и выйдет в декабре следующего года. Лентой займется режиссер "Годзиллы" Гарет Эдвардс. Сценаристом же станет Крис Вайц, скорее всего речь в этом фильме пойдет о персонаже Хане Соло.

А вот второе, еще не получившее название "ответвление" запланировано на 2018 год. Съемками ленты займется Джош Транк, известный по фильму "Хроника".

Напомним, "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы" станет первым фильмом новой трилогии саги. Картина выйдет на экраны 18 декабря этого года. После выхода восьмого эпизода в 2017 году, трилогию завершит девятый фильм. Он появится на экранах в 2019 году.

Ранее режиссер седьмых "Звездных войн" Джей Джей Абрамс назвал имена новых персонажей из тизера фильма. Причем не просто назвал, а выпустил винтажные карточки. Робот, похожий на "R2-D2", только со сферой вместо "тела", называется "BB-8". Причем это не новая версия "R2-D2", дройда, засветившегося во всех шести "Звездных войнах".

Чернокожего штурмовика - ставшего предметом расистских шуток - зовут Финн. Его сыграл Джон Бойега (сериал "24 часа: Проживи еще один день"). Пилот корабля X-Wing - По Дэмерон, в роли которого выступил Оскар Айзек ("Внутри Льюина Дэвиса").

Человек в накидке (определенно сражающийся на стороне Темных сил, то есть Ситх) со странным новым световым мечом - Кайло Рен. Имя сыгравшего его актера пока держится в секрете. Девушка на скоростном аэромотоцикле - Рэй. Ее сыграла британская актриса Дэйзи Ридли (сериал "Мистер Селфридж").

На данный момент трейлер фильма, вышедший 28 ноября, собрал более 47 миллионов просмотров.