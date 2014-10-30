В ноябре столичные власти проведут 11 встреч с населением

Фото: Евгения Смолянская/M24.ru

В ноябре пройдет серия встреч глав департаментов и префектов округов с москвичами. Всего на месяц запланировано 11 встреч в разных округах города, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Так, 18 ноября в центре социального обслуживания "Мещанский" в Переяславском переулке префект ЦАО Виктор Фуер, руководитель департамента капитального ремонта Артур Кескинов и начальник жилищной инспекции Олег Кичиков расскажут о благоустройстве улиц в Центральном округе.

26 ноября в музыкальной школе имени Баха с горожанами встретятся руководитель департамента культуры Сергей Капков и префект Северного округа Владислав Базанчук. Встреча будет посвящена развитию культуры на севере столицы.

В тот же день состоятся встречи в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном округах. В медицинском колледже №6 префект СВАО Валерий Виноградов и руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский обсудят с населением перспективы развития системы здравоохранения в округе.

Начальник департамента образования Исаак Калина и префект Всеволод Тимофеев расскажут жителям Восточного округа о развитии системы образования на его территории. Встреча пройдет в Дворце творчества детей и молодежи "Восточный".

В культурном центре "Москвич" на Волгоградском проспекте руководитель департамента социальной защиты населения Владимир Петросян и префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов обсудят с населением новые формы работы системы соцзащиты: адресность, мобильность, стратегию. На встрече в Южном округе речь пойдет о развитии спорта на его территории. В лицее №1158 с москвичами побеседуют префект Алексей Челышев и глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

В детской школе искусств №11 на улице Паустовского префект ЮЗАО Олег Волков и замглавы департамента природопользования Сергей Мельников обсудят развитие особо охраняемых природных зон.

В школе №72 Западного округа и в СЗАО в "Курчатовском центре культуры" с населением встретятся префекты округов Алексей Александров и Владимир Говердовский. Речь пойдет о деятельности правоохранительных органов и мерах по укреплению правопорядка на территории округов.

Префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов и глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк обсудят с жителями состояние и перспективы развития сферы потребительского рынка и услуг на территории округа. Встреча состоится 13 ноября в здании префектуры ЗелАО.

12 ноября в ДК "Вороновское" жители Троицкого округа Новой Москвы смогут обсудить с его префектом Дмитрием Набокиным, начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андреем Цыбиным работу городских коммунальщиков на предстоящую зиму.

Все встречи запланированы на 19.00.