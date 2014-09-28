Подмосковные предприятия собрали более 500 тысяч рублей для беженцев с Украины

Фото: ИТАР-ТАСС

Предприятия Пушкинского района Подмосковья собрали более 500 тысяч рублей для беженцев с юго-востока Украины. Сбор средств шел два месяца.

Среди организаций, перечисливших деньги в помощь вынужденных переселенцев, - ХПП "Софрино" РПЦ, ЗАО "Зеленоградское", Московская областная организация профсоюза работников образования и науки России, ООО "Предприятие ВГТ", ООО "Малыш", ЗАО "Коралл".

На деньги, собранные областными предприятиями, планируется оплатить проживание и лечение граждан в санатории "Правда". Там в настоящее время находятся несколько семей переселенцев с детьми. Кроме того, средства пойдут на покупку одежды и канцелярских принадлежностей для беженцев школьного возраста, сообщает Агенство "Москва".

Напомним, что 1 сентября в российские школы пошли более 60 тысяч детей беженцев с Украины. Всего, по данным на август, с Украины в Россию въехали около 150 тысяч человек, 40 тысяч из них были размещены в лагерях, а еще 20 тысяч подали заявления о предоставлении убежища.

Как ранее сообщало M24.ru, в рамках благотворительной акции московские художники собрали 300 тысяч рублей на подготовку к школе 80 детей-беженцев с Украины. За счет средств, которые удалось выручить в ходе благотворительной выставки-продажи картин "Художники Москвы - детям Донбасса", приобрели школьную и спортивную форму, ранцы и школьные принадлежности.

Летом в столице также проходила благотворительная акция "Соберем детей-беженцев в школу". Горожане могли приносить в пункты сбора гуманитарной помощи одежду, обувь, ручки, тетради и прочие вещи, необходимые для школьников.