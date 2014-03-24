Частный музей русского импрессионизма откроется в Москве в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Частный музей русского импрессионизма откроется на территории культурно-офисного центра "Большевик" в 2015 году. Основу экспозиции составит коллекция предпринимателя Бориса Минца.

В настоящий момент в московском представительстве MacDougall’s открылась выставка, на которой впервые представлены принадлежащие Минцу произведения искусства: "Венеция" Бориса Кустодиева, летний пейзаж "Окно в сад" Николая Богданова-Бельского, "Гурзуф" Константина Коровина. Часть собрания Бориса Минца будет включена в постоянную экспозицию нового музея, сообщает РИА Новости.

Работа по созданию музея русского импрессионизма на базе бывшей кондитерской фабрики ведется уже два года. Сейчас проходит реконструкция здания центра "Большевик". Проект преобразования фабрики разработан английским архитектурным бюро.

Площадь экспозиционных залов нового музея составит порядка тысячи метров. Пространство можно будет трансформировать в зависимости от масштабов выставки.

По словам Минца, в частном музее русского импрессионизма будут показывать выставки-блокбастеры, в год – 3-4 временных проекта. Также для посетителей организуют кинопоказы и образовательную программу.