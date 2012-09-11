Бизнесмену в Москве подложили в машину гранату

Разряженную гранату обнаружили в автомобиле оренбургского предпринимателя на юго-востоке столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел вчера незадолго до полуночи в 4-м Вешняковском проезде.

"На водительском сидении автомобиля Nissan Teana, принадлежащего жителю Псковской области, которым по доверенности в Москве управляет топ-менеджер компании по переработке вторчермета, уроженец Оренбургской области, была обнаружена граната Ф-1", - сказали в московской полиции.

На место ЧП прибыли полицейские, которые изъяли боеприпас и выяснили, что в иномарку злоумышленник бросил корпус гранаты без детонатора и взрывчатых веществ внутри.

Полиция опрашивает водителя автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.