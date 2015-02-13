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Культура

13 февраля, 12:34

Масленицу в Люблине отметят боем с мешками на бревне

праздники Люблино Масленица забавы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Празднование Масленицы в Люблине пройдет с обрядовыми и ярмарочными играми, творческими мастер-классами и, конечно же, вкусными блинами, сообщает управа района.

Гости праздника, который состоится 22 февраля, смогут проявить сноровку, ловкость и силу, поучаствовав в бое с мешками на бревне, перетягивании каната, дартсе и других играх. Организовывать забавы с песнями и частушками будут скоморохи и аниматоры.

Наиболее отважных ждут обливания холодной водой в "Морозной бане", а также русская забава "Сними подарок со столба".

В конце праздника, по традиции, будет сжигаться чучело Масленицы – гости района Люблино попрощаются с зимой и встретят весну.

Праздник пройдет с 13.00 до 16.00.

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Кроме того, в парке "Кузьминки" всю масленичную неделю – с 16 по 22 февраля – будет работать выставка-продажа сувениров и предметов народного творчества. Гости смогут приобрести куклу-оберег и глиняные свистульки.

В выходные в парке заработают деревянные карусели, восстановленные по картинам и гравюрам XVIII-XIX века. Кроме того, по "Кузьминкам" вместе с москвичами и гостями города будут гулять ходулисты и артисты.

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