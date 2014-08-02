Воздушно-десантные войска отмечают 84 года со дня образования

В России отмечают день ВДВ

В России отмечают день ВДВ. Торжественные мероприятия запланированы сразу на нескольких площадках города, сообщает телеканал "Москва 24".

Запланированы праздничная литургия в храме Ильи Пророка, торжества на Красной площади и возложение цветов к памятному знаку "Воинам-десантникам" на Суворовской площади.

Праздничная программа пройдет на Васильевском спуске, Поклонной горе и на ВДНХ. В парке Горького - ежегодном месте встреч десантников - гостям будут бесплатно раздавать арбузы. В этом году для мероприятия закупили около 20 тонн ягод. Традиция есть арбузы в День ВДВ родилась в конце 80-х – начале 90-х годов после вывода советских войск из Афганистана. Многие "афганцы" во время службы на день ВДВ отмечали свой праздник арбузами.

Отметим, что в связи с проведением мероприятий, посвященных Ильину дню, 2 августа будет ограничено движение транспорта на некоторых центральных московских улицах. Так, с 06:00 до 16:00 2 будет перекрыто движение по Васильевскому спуску, а также улице Ильинка на участке от Васильевского спуска до Биржевой площади. Кроме того, движение по Москворецкой улице будет осуществляться только по пропускам.