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Москва 24

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Культура

02 августа 2014, 11:47

Воздушно-десантные войска отмечают 84 года со дня образования

праздники День ВДВ ограничение движения Ильин день

В России отмечают день ВДВ

В России отмечают день ВДВ. Торжественные мероприятия запланированы сразу на нескольких площадках города, сообщает телеканал "Москва 24".

Запланированы праздничная литургия в храме Ильи Пророка, торжества на Красной площади и возложение цветов к памятному знаку "Воинам-десантникам" на Суворовской площади.

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Праздничная программа пройдет на Васильевском спуске, Поклонной горе и на ВДНХ. В парке Горького - ежегодном месте встреч десантников - гостям будут бесплатно раздавать арбузы. В этом году для мероприятия закупили около 20 тонн ягод. Традиция есть арбузы в День ВДВ родилась в конце 80-х – начале 90-х годов после вывода советских войск из Афганистана. Многие "афганцы" во время службы на день ВДВ отмечали свой праздник арбузами.

Отметим, что в связи с проведением мероприятий, посвященных Ильину дню, 2 августа будет ограничено движение транспорта на некоторых центральных московских улицах. Так, с 06:00 до 16:00 2 будет перекрыто движение по Васильевскому спуску, а также улице Ильинка на участке от Васильевского спуска до Биржевой площади. Кроме того, движение по Москворецкой улице будет осуществляться только по пропускам.

ДЕНЬ ВДВ


Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда на учениях под Воронежем впервые на парашютах десантировали подразделение из 12 человек. В столице традиционными местами ежегодных встреч "голубых беретов" являются ЦПКиО им. Горького и Поклонная гора. Также среди традиционных мест встреч десантников - памятники, монументы воинам-интернационалистам и фонтаны.

Во время праздника во многих городах традиционно устраиваются показательные выступления воинов-десантников, концерты, благотворительные акции и народные гулянья. Иногда празднование сопровождается драками, погромами и беспорядками, инициаторами которых чаще всего являются сами десантники. В некоторых российских городах в день ВДВ принято отключать фонтаны, и распускать всех сотрудников, ответственных за их работу на выходной.

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