День славянской письменности и культуры: история праздника

Фото: ИТАР-ТАСС

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Он посвящен памяти святых Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку. Сетевое издание М24.ru напоминает читателям об истории возникновения праздника и о том, как будут его отмечать москвичи в этом году.

История

История праздника восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X-XI веках. Самые ранние данные по празднованию 11 мая (по старому стилю) дня равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных также как "Солунские братья", датируются XII веком, хотя они были признаны святыми еще в конце IX века.

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного рода и проживали в греческом городе Солуни. Мефодий был военным и являлся правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Константин (в монашестве - Кирилл) учился у лучших учителей Константинополя и в совершенстве освоил все науки своего времени и многие иностранные языки. Константина ожидала блестящая карьера при императорском дворе, но он предпочел удалиться в монастырь на гору Олимп к своему брату Мефодию, приняв монашество.

Славянская азбука была составлена на основе греческой. Были созданы две азбуки – глаголица и кириллица. Папа римский после представления братьями нового алфавита утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.

Этот праздник выражал духовное стремление к церковной независимости, национальному самоопределению, расцвету просвещения и культуры болгар. Он отмечался не только в болгарских землях, но и среди эмигрантов в России и Румынии, болгарских студентов за границей, заключенных в турецких тюрьмах.

День славянской письменности в России

В России это праздник уходит корнями в далекое прошлое и отмечался в основном церковью. Был период, когда из-за исторических и политических событий он был незаслуженно забыт. Но уже в XIX веке эта традиция возродилась.

В годы советской власти этот праздник не отмечался и был восстановлен лишь в 1986 году. Но только в 1991 году он получил официальный статус и стал отмечаться 24 мая как День славянской письменности и культуры.

24 мая 1992 года в Москве на Лубянском проезде, недалеко от станции метро "Китай-город" и Славянской площади, был открыт памятник Кириллу и Мефодию, выполненный скульптором Вячеславом Клыковым и архитектором Юрием Григорьевым. Он представляет собой статуи двух братьев, держащих в руках крест и Святое Писание.

На памятнике написано по-старославянски: "Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия".

В России празднование Дня славянской письменности и культуры каждый год проводилось в разных городах: в Минске, Киеве, Великом Новгороде, Смоленске и других. Но с 2010 года было принято решение, что основные торжества теперь всегда будут проводиться в Москве.

Крестный ход. Фото: ИТАР-ТАСС

Это уже давно не только церковный праздник, но и светский, церковно-государственный. Мероприятия проводятся в школах и библиотеках, ученики возлагают цветы к памятникам просветителям, устраиваются книжные выставки, тематические викторины, конкурсы, литературные вечера и просветительские беседы.

Кроме того, в этот день традиционно проводятся научные симпозиумы, конференции, посвященные проблемам культуры, цивилизации, а также концерты, встречи с писателями и поэтами, показы тематических художественных фильмов, выставки, конкурсы и фестивали.

Празднование в Москве

В этом году для горожан организуют обширную культурно-развлекательную программу, в рамках которой запланировано более 500 мероприятий. Каждый желающий сможет принять участие в литературных чтениях, посетить уроки русского языка или заглянуть на тематическую ярмарку.

На столичных улицах разместят специальные информационные тумбы с фразами на славянских языках. А в центре города повесят таблички на украинском, белорусском и македонском, что даст возможность узнать об использовании кириллического алфавита в других странах.

Обучать русскому языку всех желающих будут профессора МГУ, РГГУ и научные сотрудники Института русского языка.

Из церковных мероприятий пройдет традиционная Божественная литургия в Успенском соборе Кремля, Крестный ход к памятнику святым апостолам Кириллу и Мефодию, молебен и возложение цветов у памятника, а также церемония награждения Международной премией Кирилла и Мефодия.

С 17:00 в рамках акции "Москва литературная" актеры театра и кино будут читать стихи и прозу русских классиков у городских памятников Есенину, Гоголю, Цветаевой, Пушкину и Лермонтову. Также там пройдут выступления хоров, военных оркестров и ансамблей.

А на Кузнецком мосту и Тверской площади с 14:00 до 20:00 пройдут уроки русского языка. Филологи и лингвисты расскажут об особенностях современного русского языка и о древнерусской словесности. На специальных информационных тумбах будут размещены плакаты с фразами на славянских языках – своеобразный "Разговорник славянских языков".

Основным событием праздника станет большой концерт на Красной площади "Россия поет. Наши любимые песни". В программе хорового пения примут участие более 30 хоров, среди которых хор Академического музыкального колледжа, Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и многие другие.

В связи с многочисленными мероприятиями в этот день в центре Москвы на ряде улиц и набережных ограничат движение транспорта.

Галина Малина