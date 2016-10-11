Форма поиска по сайту

Новости

11 октября 2016, 14:52

Культура

Москвичи выберут мероприятия для новогодней ночи в столичных парках

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Жители столицы смогут выбрать дополнительные мероприятия новогодней ночи в 20 парках Москвы, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин". Участникам голосования предложили выбор из концертов, мастер-классов, фейерверков и других развлечений.

Горожане также могут предложить свои мероприятия для новогодней ночи. Голосование стартовало во вторник, 11 октября. Каждый участник может предложить программу для одного парка. Сначала нужно выбрать округ, а затем площадку для праздника.

После этого пользователь сможет выбрать до трех дополнительных мероприятий на площадке.

В 2015 году праздничная программа в городских парках была рассчитана на 1,2 миллиона человек. На площадках в зеленых зонах проходили дискотеки, театрализованные представления, концерты и шоу. Всего в городе прошли 284 мероприятия.

