Правительство не обсуждало запрет на продажу алкоголя по пятницам – Голодец

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Правительство России не обсуждает вопрос введения запрета на продажу алкоголя по пятницам, сообщила журналистам вице-премьер правительства Ольга Голодец, передает ТАСС.

"Нет, в правительстве это не обсуждается", – сказала Голодец.

"Есть разные инициативы по ограничению продажи алкоголя. Здесь важно соблюсти баланс, потому что сегодня алкоголь существенно вредит здоровью населения. И мы видим, что число людей, которые умирают от алкогольных отравлений, к сожалению, растет и, к сожалению, численность населения в трудоспособном возрасте, которая умирает от потребления алкоголя, тоже не снижается», — добавила голодец в интервью телеканалу "Россия 1".

Как ранее сообщало m24.ru, в Москве могут запретить продажу алкогольной продукции по пятницам, объявив ее "днем трезвости". Депутаты городского парламента обсудят этот вопрос в текущей сессии.

По словам члена комиссии по охране общественного здоровья Мосгордумы Алексея Мишина, такой запрет положительно скажется на здоровье граждан, а также поможет снизить количество ДТП на столичных улицах в последний день рабочей недели. Похожая инициатива обсуждается и в Санкт-Петербурге, где предлагается сделать "днем трезвости" среду.

Идею запретить в Москве продажу алкоголя по пятницам поддержала глава Роспортебнадзора Анна Попова.

"Мы поддерживаем все идеи, которые при реализации ведут к снижению алкоголизации населения. Чем меньше народ употребляет спиртных напитков, тем нация здоровее", – сообщила она.

Сейчас федеральное законодательство устанавливает запрет на продажу алкоголя в ночные часы. По всей стране купить любой алкоголь, в том числе пиво и напитки на его основе, нельзя с 23.00 до 8.00. Эти же нормы действуют в Москве и Подмосковье. Однако регионы могут сужать временные рамки продажи алкоголя.

Ввести "день трезвости" планируют депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. Они предлагают полностью запретить продажу алкоголя в регионе по средам. Авторы законопроекта отмечают, что день выбран не случайно, а взят из русской православной традиции. У верующих это день поста, который держится на протяжении всего года.

Напомним, Госдума рассматривает законопроект, который повысит возраст продажи алкоголя. Предполагается, что новый документ запретит продавать горячительные напитки, а также вино, пиво и алкогольные коктейли лицам моложе 21 года.