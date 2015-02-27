Форма поиска по сайту

27 февраля 2015, 16:19

Политика

Столичные власти подвели первые итоги реализации антикризисного плана

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Сергей Собянин провел совещание по оперативным вопросам, на котором столичное правительство подвело первые итоги реализации антикризисного плана. Так, из резервного фонда выделили 1,7 миллиарда рублей на оказание адресной поддержки нуждающимся горожанам.

Кроме того, за период с 10 по 26 февраля были приняты следующие меры:

  • до 1 июля 2016 года были сохранены льготные ставки арендной платы для малого бизнеса, арендующего помещения, находящиеся в городской собственности;
  • минимальная ставка аренды городских нежилых помещений (1800 рублей за квадратный метр в год) будет распространяться на все образовательные учреждения города;
  • введены и увеличены рассрочки для инвесторов, вкладывающих деньги в строительство на территории Москвы;
  • перенесены сроки закрытия некапитальных сельскохозяйственных рынков на 1 год – до 1 января 2016 года;
  • счета автономных учреждений и госконтрактов на поставки для городских нужд в случае отсутствия у подрядчиков банковской гарантии были переведены на обслуживание в городское казначейство.

По итогам совещания Сергей Собянин поручил ускорить работу над проектом о введении "налоговых каникул" для начинающих индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, научной и социальной сферах.

На что направлен антикризисный план Москвы

Помимо этого, на ближайшем заседании президиума правительства Москвы будет рассмотрен перенос до 1 сентября будущего года срока введения экологических ограничений для грузового транспорта.

Ранее Сергей Собянин пообещал всестороннюю поддержку столичным бизнесменам в 2015 году. Это также предусматривает антикризисный план мэрии, принятый 10 февраля на заседании президиума правительства.

Ссылки по теме


В сфере импортозамещения в план вошла реализация дополнительных мер для развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику и производство стройматериалов, а также пищевую промышленность.

Кроме того, будет продолжено финансирование индустриальных парков, технопарков и технополисов. А с производителями импортных товаров планируется заключать долгосрочные государственные контракты, одним из условий которых станет создание и развитие производства в Москве.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год
правительство Москвы итоги власть Сергей Собянин антикризисные меры

