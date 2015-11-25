Форма поиска по сайту

25 ноября 2015, 18:51

Политика

В Москве наградят победителей конкурса "Новогоднее чудо"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

18 декабря в здании Правительства Москвы пройдет церемония награждения победителей открытого конкурса "Новогоднее чудо".

Победителей наградят в номинациях "Чудесная Елка", "Елочное украшение", "Символ года 2016 – Огненная обезьяна", "Детский рисунок – Новогодняя сказка". Этот конкурс – новый проект городского масштаба, позволяющий москвичам продемонстрировать свои творческие способности.

Как сообщают организаторы, прием творческих работ продолжается – он продлится до 30 ноября.

Дата: 18 декабря

Время: 16:00

Место: ул. Новый Арбат, д.36/2

правительство Москвы конкурс Новогоднее чудо

