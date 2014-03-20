Москва купит акции "Объединенной энергетической компании"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное Правительство приобретет в 2014 году акции "Объединенной энергетической компании", сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства Москвы.

Куплено городом будет около тысячи акций по цене в 30 рублей за одну акцию. Общая сумму покупки составит более 29,5 миллиарда рублей. Оплатить приобретение планируется с помощью внесения в уставной капитал "ОЭК" акций, уже находящихся в собственности Москвы. Так, в уставной капитал "ОЭК" будет внесено 84% акций "Гостиничной компании" стоимостью 17 миллиардов рублей и 49% акций "Перовского", которые стоят 695,4 миллиона рублей. Также уставной капитал "ОЭК" пополнят 100% акций "Агрокомбината "Южный", "Авиапарка", "Мосгорломбарда", Кунцевского и Велозаводского рынков.

ОАО "Объединенная энергетическая компания" является одной из крупнейших электросетевых компаний столицы. Она не только эксплуатирует, но также развивает и реконструирует электрические сети, находящиеся в собственности города. Сегодня единственный акционер компании - столичный департамент городского имущества.