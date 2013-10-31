Возгорание на Тверской улице не повлияло на работу транспортных служб

Фото: ИТАР-ТАСС

Возгорание в коллекторе на Тверской улице не повлияло на работу транспортных служб города, сообщили в информационном центре департамента транспорта. Между тем к ликвидации последствий ЧП привлечены энергетики.

Возгорание произошло в кабельном коллекторе в подвале жилого дома. В настоящее время пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.

"Возгорание теплового коллектора, зафиксированное на Тверской улице 31 октября в 18:53, не оказало влияния на работу московского метрополитена и других служб транспортного комплекса", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

По данным ведомства, доступ к станции метро "Тверская" и прилегающим станциями не перекрывался, Таганско-Краснопресненская линия метрополитена работает в штатном режиме. Также в штатном режиме работает подземный переход, ведущий к станции метро.

"Таким образом, инцидент не оказал влияния на работу служб транспортного комплекса города Москвы", - подчеркнули в департаменте.

Между тем в тушении возгорания на Тверской улице задействованы энергетики.

"Установлено, что в кабельном коллекторе находится 21 кабельная линия. В настоящее время почти все они обесточены, чтобы дать возможность пожарным бороться с возгоранием", - сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский.

Коммунальные службы переводят энергоснабжение зданий на резервные источники питания. По предварительным данным, были обесточены 11 домов.

Сведений о пострадавших не поступало.