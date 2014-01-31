Причиной пожара в Королеве стала неисправная проводка – СКР

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователям СКР удалось выяснить причину возгорания в жилом доме в Королеве. Как сообщает пресс-служба областного управления ведомства, пожар произошел из-за неисправной проводки.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в подмосковном Королеве в ночь на 31 января произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, там горели балконы с 3-го по 8-й этажи и несколько квартир. В результате пожара погибла женщина, а также пострадало три квартиры и шесть балконов.

Жильцов квартир, пострадавших от огня, временно разместили в автобусе. Городские власти Королева решают вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшим от пожара людям.