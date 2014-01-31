В пожаре в многоэтажном доме в Королеве погибла женщина

В Королеве при пожаре в многоэтажном доме погибла женщина

Пожар в девятиэтажном жилом доме №12 на улице Комитетский лес в подмосковном Королеве потушен. Горели балконы с 3 по 8 этажи и несколько квартир. В результате пожара погибла одна женщина, а также пострадало 3 квартиры и 6 балконов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что вчера поздним вечером в 22:37 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Королеве. В 00:25 пожар был потушен. В 01:25 в квартире №23 под кроватью был обнаружен труп женщины.

