За последние девять месяцев спасатели на вертолетах сбросили на Москву 234 тонны воды и госпитализировали 696 человек. В пожароопасный период спасатели совершили более тысячи вылетов, в ноябре в распоряжении министерства появится третий вертолет, оснащенный аппаратом искусственной вентиляции легких и дефибриллятором. Об этом в интервью m24.ru рассказал начальник главного управления МЧС России по городу Москве Илья Денисов.

Ежедневно в Москве работают два санитарных воздушных судна, один вертолет дежурит на аэродроме Остафьево, второй – на территории 15-й городской больницы. В каждом из них располагается экипаж, состоящий из четырех человек: два пилота и два медика.

"В ноябре этого года на дежурство планируется поставить еще один – третий санитарный вертолет. С начала 2016 года санитарными вертолетами оказана помощь на месте ДТП и госпитализировано в медицинские учреждения города Москвы 696 человек. Если говорить о более конкретных цифрах, то в пожароопасный период 2016 года (с июня по август) вертолетами Московского авиационного центра было выполнено 1052 полета, госпитализировано 338 пострадавших", – сказал Денисов.

Он также добавил, летом вертолеты совершили 53 вылета на мониторинг обстановки и обнаружили два очага пожаров.

Весной МЧС России испытало беспилотный вертолет ТБ-29В, аппарат участвовал в учениях. Судно весит 19,6 килограмма, его длина достигает 1,6 метра. ТБ-29В способен летать на расстояние до 540 километров и находиться в воздухе до шести часов.

Беспилотник использовали для разведки, определения масштаба условного бедствия и в поисковых работах. Данные с аппарата МЧС использовало для корректировки действий наземных сил.

Кроме того, этим летом спасатели использовали беспилотники и поисково-спасательный вертолетный отряд "Ангел" следили за пожароопасной обстановкой в столице. Первые полеты беспилотники совершили на территории ТиНАО в апреле.

