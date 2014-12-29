С парома Norman Atlantic спасены 211 человек, 267 все еще находятся на борту

Фото: SKAI TV Station

На борту горящего в Ионическом море пассажирского парома Norman Atlantic остаются 267 человек, 211 пассажиров спасены, сообщает МИА "Россия сегодня" с ссылкой на пресс-службу военно-морских сил Италии.

В ходе спасательной операции, которая проходила в течение всего дня в воскресенье и продолжается в ночь на понедельник, с аварийного судна удалось эвакуировать 211 человек.

В операции принимают участие многочисленные торговые и специальные суда, находящиеся поблизости, военные вертолеты Греции и Италии, однако, она осложнена сильным ветром и штормовой погодой: высота волны достигает шести метров.

Пожар на судне продолжается, хотя его, как сообщают СМИ, частично удалось взять под контроль.

Вместе с тем, как сообщают по телефонам журналистам очевидцы и все еще находящиеся на борту парома пассажиры, ситуация остается сложной. На самом пароме раскалилась палуба, находиться на ней стало почти невозможно.

Пожар на пароме, следовавшем из Греции в Италию, начался рано утром в воскресенье в гаражном отсеке. На судне в момент возгорания находились около 470 человек, в том числе свыше 410 пассажиров. В списках пассажиров горящего парома "Норман Атлантик" - двое россиян.

В результате ЧП один человек погиб и несколько пострадали.