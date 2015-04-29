Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2015, 16:34

Происшествия

Скончался второй пострадавший при пожаре в общежитии медвуза

В больнице скончался второй пострадавший при пожаре в общежитии РНИМУ имени Пирогова, сообщает ТАСС.

Погибшим оказался 25-летний гражданин Нигерии, он умер в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще один пострадавший скончался 29 апреля, им был 23-летний гражданин Шри-Ланки.

Напомним, возгорание в общежитии РНИМУ имени Пирогова на улице Академика Волгина произошло поздно вечером 22 апреля. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв неисправной микроволновки.

Ссылки по теме


Всего в результате пожара пострадали 43 человека, из них 36 были госпитализированы. Среди пострадавших в основном граждане Малайзии, а также Таджикистана, Руанды, Мексики, Сьерра-Леоне и других стран.

Пострадавшим от 19 до 41 года.

пожары РНИМУ имени Пирогова пострадавшие погибшие чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика