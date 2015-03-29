Пожарные потушили строительный рынок "Каширский двор" на юге столицы

Ночью в Москве горел рынок "Каширский двор"

Пожарные потушили возгорание на территории строительного рынка "Каширский двор" на юге столицы, передает телеканал "Москва 24". Площадь пожара составила около 1200 квадратных метров.

Ночью огонь охватил металлические ангары со стройматериалами. Из-за сильного ветра площадь пожара быстро увеличилась. Огонь тушили около 100 человек.

Как пояснили телеканалу в МЧС, в здании рынка, вероятнее всего, не было людей. Пострадавших нет. Сейчас экспертам предстоит выяснить причину возгорания, а владельцам - подсчитать ущерб.

Отметим, предыдущий пожар на строительном рынке "Каширский двор" произошел в 2008 году. Тогда пламя уничтожило 500 квадратных метров торговых павильонов.