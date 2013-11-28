В доме около НИИ имени Бурденко сгорела квартира

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные спасатели ликвидировали пожар в жилом доме около НИИ имени Бурденко, находящимся в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Москве, в 8.42 на пульт службы "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: 4-я Тверская-Ямская, дом 12, строение 2. Спасатели выяснили, что горела одна из квартир, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Из соседних квартир эвакуировали троих жителей. В 10.05 возгорание удалось ликвидировать.

В тушении принимали участие 50 пожарных. Причины возгорания устанавливаются.