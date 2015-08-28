В "Москве-Сити" горел рубероид

На территории ММДЦ "Москва-Сити" горел рубероид, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным спасателей, возгорание произошло в месте, где складировали стройматериалы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, ликвидировать его удалось в 15.46.

Последний раз пожар в ММДЦ "Москва-Сити" был 22 декабря прошлого года, там в одном из зданий бизнес-центра "Москва-Сити" задымился кабель. Еще пожар был в конце августа, там горело бытовое помещение.

Пламя вспыхнуло в помещении на минус третьем этаже, площадь составила 200 квадратных метров.