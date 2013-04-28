Форма поиска по сайту

28 апреля 2013, 10:57

Происшествия

Опознаны девять погибших при пожаре в подмосковной психбольнице

Опознаны тела еще двух погибших при пожаре в психбольнице №14 в подмосковном поселке Раменский. На сегодняшний день установлены личности девяти человек.

Ранее сообщалось, что процесс опознания может затянуться. Процедура осложняется тем, что 11 погибших были одинокими людьми.

Напомним, пожар в больнице поселка Раменский Дмитровского района произошел в ночь на 26 апреля. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем.

Шансов спастись у людей практически не было. Пожар начался, когда они спали. Погибли 38 человек, спаслись только трое – медсестра и два пациента. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

