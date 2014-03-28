Пожар в частном доме в Истринском районе не обошелся без пострадавших

Фото: 50.mchs.gov.ru

В ночь с четверга на пятницу в Истринском районе в деревне Хованское Московской области произошел пожар в частном доме. Есть пострадавшие.

Как передает областное ГУ МЧС России, на момент прибытия первого пожарного подразделения на место ЧП в 01:16 - происходило открытое горение по всей площади. Отмечается, что дом деревянно-рубленый, одноэтажный, общей площадью 48 квадратных метров. В 01:49 спасателям удалось локализовать пожар, а в 02:14 - ликвидировать открытое горение.

Этот пожар не обошелся без пострадавших, но об их количестве не сообщается.

Для тушения возгорания в частом дом были привлечены 8 единиц техники и 27 человек личного состава.