Пожар на подмосковном складе лакокрасочных изделий локализован

Площадь пожара на складе в Солнечногорском районе Подмосковья составила 3тысячи квадратных метров, возгорание было локализовано. По словам очевидцев из-за пожара остановлено движение на Ленинградском шоссе

Пожар на складе в Солнечногорском районе Подмосковья локализован. Угроза жилому сектору отсутствует.

"В 15:30 мск пожар на площади 3 тыс кв метров локализован", - сообщили ИТАР-ТАСС в МЧС.

Склад загорелся сегодня, 27 сентября. Первоначально сообщалось, что он горит на площади в тысячу квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали десять автоцистерн, также были привлечены четыре пожарных вертолета. Его тушили по повышенному номеру сложности. На горящее помещение было осуществлено 22 сброса воды.

По сообщению "Интерфакса", к очагу возгорания вылетел пятый пожарный вертолет.

Пострадавших нет.